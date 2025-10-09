El piche del enlace del Rincón y Las Arenas empieza a ponerse bonito

Focos encendidos a partir de las 22.00 horas para tener buena visión. Camiones cargados de alquitrán para posarlo sobre el firme. Extendedoras preparadas para hacer honor a su nombre. Cepillos cargados en las manos de los operarios de carreteras. Todo ello hizo su puesta en escena anoche en enlace del Rincón y Las Arenas que tan afectado estaba por el tránsito de los vehículos durante décadas y que está empezando a ponerse bonito en su primer día de intervención hasta las 6.00 horas de la mañana del jueves 9 de octubre.

Reasfaltado enlace El Rincón y Las Arenas / LP/DLP

Después de un arduo trabajo nocturno en su primer día de la rehabilitación del ramal que conecta la avenida José Sánchez Peñate con la GC-2, resta una noche más de reparación del piche para que todo quede como está previsto por parte de la Consejería de Obras Públicas, que va a invertir 80.000 euros a estas obras de asfaltado.

Ya en la mañana del viernes todos los usuarios de las carreteras insulares que deseen o tengan que usar esta vía se encontrarán con una nueva cara en el asfalto y sus márgenes. Ya no habrá baches incómodos, las pintura blanca de las líneas de limitación se podrán apreciar y la luminaria permitirá una buena conducción en un tramo que se había convertido en un paso incómodo para incorporarse a una de las calzadas principales de Gran Canaria.