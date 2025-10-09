Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El piche del enlace del Rincón y Las Arenas empieza a ponerse bonito

Los operarios del reasfaltado de la vía que conecta la avenida José Sánchez Peñate con la GC-2 comenzaron las obras durante la noche del miércoles al jueves

Asfaltado del enlace de El Rincón con Las Arenas

La Provincia

David Rodríguez

David Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Focos encendidos a partir de las 22.00 horas para tener buena visión. Camiones cargados de alquitrán para posarlo sobre el firme. Extendedoras preparadas para hacer honor a su nombre. Cepillos cargados en las manos de los operarios de carreteras. Todo ello hizo su puesta en escena anoche en enlace del Rincón y Las Arenas que tan afectado estaba por el tránsito de los vehículos durante décadas y que está empezando a ponerse bonito en su primer día de intervención hasta las 6.00 horas de la mañana del jueves 9 de octubre.

Reasfaltado enlace El Rincón y Las Arenas / LP/DLP

Después de un arduo trabajo nocturno en su primer día de la rehabilitación del ramal que conecta la avenida José Sánchez Peñate con la GC-2, resta una noche más de reparación del piche para que todo quede como está previsto por parte de la Consejería de Obras Públicas, que va a invertir 80.000 euros a estas obras de asfaltado.

Ya en la mañana del viernes todos los usuarios de las carreteras insulares que deseen o tengan que usar esta vía se encontrarán con una nueva cara en el asfalto y sus márgenes. Ya no habrá baches incómodos, las pintura blanca de las líneas de limitación se podrán apreciar y la luminaria permitirá una buena conducción en un tramo que se había convertido en un paso incómodo para incorporarse a una de las calzadas principales de Gran Canaria.

