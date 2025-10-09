El Puerto de Las Palmas aprueba la venta de la parcela al Real Club Náutico de Gran Canaria

La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha aprobado hoy durante su Consejo de Administración la adjudicación del contrato de compraventa de los terrenos desafectados del dominio público portuario pertenecientes a la concesión otorgada al Real Club Náutico.

Una parcela valorada en 6,8 millones de euros que tiene una extensión de casi 10.000 metros cuadrados.

En la última sesión de julio, la aprobación de la adjudicación se había caído del orden del día por la falta de un informe de Hacienda. Con la aprobación de hoy finaliza un proceso que fue iniciado por la institución portuaria en 2021 -presidida entonces por Luis Ibarra- con la petición a la Demarcación de Costas de la declaración de innecesariedad de ese suelo y, posteriormente, en 2022, la autorización del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la desafección de la parcela para su inscripción en el Registro de la Propiedad.

La enajenación del suelo es la solución definitiva que ha encontrado la Autoridad Portuaria para garantizar el futuro del Real Club Náutico, puesto que la concesión de su uso finalizará dentro de dos años.

El espacio concentra las canchas, la piscina, el solárium y parte del edificio principal del club que están «integrados totalmente al tejido urbano», según dejaba constancia el informe de la Demarcación de Costas en Canarias.

De esta manera, se asegura la continuidad de la entidad en esta zona de Las Palmas de Gran Canaria, un lugar al que llegó a finales de los años 50 del siglo pasado después de cambiar el Muelle Santa Catalina por Las Alcaravaneras, obligada por el crecimiento del Puerto de Las Palmas.