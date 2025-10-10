La denuncia de un vecino del barrio de San Francisco: «No exagero, este barrio tiene graves problemas de seguridad»

Manuel Jesús Santana, un vecino del barrio de San Francisco, en Las Palmas de Gran Canaria, ha remitido una carta a distintas administraciones para denunciar lo que describe como una situación de abandono estructural, sanitario y social que amenaza la seguridad de los residentes.

«Me dirijo a ustedes, cansado y frustrado por el incumplimiento constante de las promesas en materia de seguridad y salubridad de nuestro Ayuntamiento», comienza el escrito, que recoge años de reclamaciones sin respuesta.

Según el denunciante, el barrio «arrastra un deterioro manifiesto de sus instalaciones en general, y del sistema de saneamiento en particular, que genera constantes fugas de aguas fecales». Estas deficiencias, añade, provocan humedades, hongos, malos olores y suciedad permanente, además de poner en riesgo la salud pública.

«Por potenciales focos de infección como éste, la playa de El Confital ha sido cerrada al baño en numerosas ocasiones», recuerda, relacionando el estado del barrio con los episodios de contaminación registrados en la costa capitalina.

El vecino advierte también de problemas estructurales graves en algunas edificaciones. «Los desprendimientos y problemas de estabilidad y hundimiento de la losa que soporta el suelo de las plantas bajas de varias viviendas comprometen la seguridad física de residentes y visitantes», señala.

La situación, subraya, afecta especialmente a personas mayores y con movilidad reducida, que se encuentran «en estado de movilidad reducida y ven difícil o imposible salir de sus viviendas a causa de unas escaleras que incumplen las vigentes normas de accesibilidad».

A la crisis estructural y sanitaria se suma el impacto ambiental. El escrito alerta de vertidos de aguas fecales al barranco Guiniguada, un entorno natural protegido. «Son frecuentes, así mismo, los vertidos de aguas fecales al barranco Guiniguada, algo prohibido por ley y sancionable», denuncia, reprochando la falta de actuación del Consejo Insular de Aguas, dependiente del Cabildo de Gran Canaria.

El vecino asegura que gran parte de los residentes vive en situación de desempleo o precariedad, lo que impide acometer las obras necesarias por medios propios. «La falta de recursos económicos de gran parte de los residentes imposibilita que de forma conjunta se puedan acometer tareas de mantenimiento, reparaciones y reformas urgentes que precisa nuestro barrio», lamenta. Por ello, reclama una intervención pública urgente.

«No exagero: este barrio tiene alarmantes problemas de seguridad, que ponen en riesgo la integridad física de residentes y de toda persona que lo visita», concluye la carta, que pide a las instituciones una respuesta inmediata para evitar «que la desidia institucional siga agravando un problema que ya es de salud pública».