La Fiscalía abre diligencias por presunta corrupción en el concurso del Paseo Guiniguada

La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha abierto diligencias tras la denuncia presentada por el estudio Portela International Arts & Architects, uno de los finalistas del concurso para renovar el Paseo Guiniguada de la Cultura y las Artes Canarias, que acusa a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y al concejal de Urbanismo, Mauricio Roque, de presuntos delitos de corrupción. Los denunciantes, cuya propuesta fue la menos valorada por el jurado, sostienen que ha habido "un amaño" en el concurso y que este partía de una "intención de adjudicación previa" al proyecto AWA del equipo Batlle i Roig Arquitectura, que con un presupuesto de 1,57 millones de euros fue elegido ganador.

El Ministerio Público abre así una fase preprocesal en la que solicitará la práctica de las diligencias que considere oportunas para dirimir si se ha cometido algún tipo de infracción penal. Esta fase puede concluir con el archivo de la causa o con la presentación de una denuncia o querella en el juzgado contra los cargos públicos y arquitectos investigados.

La firma atribuye presuntos delitos de prevaricación administrativa y de fraude contra la administración pública a los dos representantes del Ayuntamiento; tráfico de influencias y revelación de secretos o utilización de información privilegiada a Carolina Darias y a los representantes de MPC Arquitectos Flora Pescador Monagas, Jin Javier Taira y Vicente Mirallave; y malversación de caudales públicos a Mauricio Roque, al que acusa de destinar fondos municipales mediante cargos paralelos y adjudicaciones irregulares a personas y entidades de su entorno.

Supuestos vínculos con los adjudicatarios

Además, Portela considera que debe ser objeto de investigación la actuación de los miembros del jurado designados para adoptar la decisión Miriam García, Jordi Mansilla, Ricardo Devesa y Marina Cervera por sus supuestos vínculos con el estudio de Batlle i Roig, cuyos responsables, Enric Batlle y Joan Roig, también están denunciados como adjudicatarios.

Portela ya reclamó la adjudicación del proyecto mediante un recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias, que desestimó sus pretensiones de parar el procedimiento como medida cautelar o bien retrotraer el concurso al momento anterior a la deliberación del jurado. Esta decisión ha permitido al Ayuntamiento avanzar en el contrato de redacción y dirección del proyecto.