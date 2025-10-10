Todo listo para la celebración del día de la Fiesta Nacional en Las Palmas de Gran Canaria

Con motivo de esta fiesta, la Armada en Canarias hoy ha iniciado los ensayos para que todo salga perfecto durante los tres eventos que organiza este domingo en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Frente al Cuartel General del Mando Naval de Canarias, en la Plaza de la Feria se llevará a cabo una demostración de la Infantería de Marina y de la Unidad de Buceo, que comenzará a las doce y media. En la exhibición se desplegará un equipo operativo de la Unidad de Seguridad de Infantería de Marina (USCAN) y su unidad canina. La Unidad de Buceo de Canarias (MARCAN/UBUCANAR) también realizará una demostración de desactivación de explosivos.

A este espectáculo se suma la exposición de materiales del Organismo de Apoyo al Personal, de la USCAN y de la MARCAN/UBUCANAR, que se podrán visitar a partir de las diez de la mañana y hasta las dos del mediodía, en la misma plaza.

El Buque de Acción Marítima (BAM) "Meteoro" se una a la celebración, junto con el Museo Naval, que organiza una jornada de puertas abiertas, en el Arsenal de Las Palmas, de diez a una y de cuatro a siete de la tarde.