El Chapuzón de La Naval más animal

Hay quienes dicen que un baño en Las Canteras cura todos los males, y el Chapuzón de La Naval sigue esta filosofía. En esta edición, el paseo de Las Canteras se convirtió en un peculiar zoológico de criaturas. Por un lado, la Comunidad China de Canarias sacó un fiero dragón dorado en un pasacalle que se llenó de curiosos. A la cola estaban dos zancudos en representación del Perro Maldito de Valsequillo, que este año se hermana con las Fiestas de La Naval.

Las criaturas se encontraron en la plaza de María Mérida con los papagüevos. En armonía protagonizaron un baile al ritmo de los tambores. La participación de la comunidad china, que se estrenaba en esta cita, sirvió además para reconocer la huella histórica de este colectivo en el Puerto de Las Palmas.

El Chapuzón de la Naval 2025, en imágenes / José Carlos Guerra

El volador lo tiró la alcaldesa, Carolina Darias, desde el balcón del Real Club Victoria. «Vamos a disfrutar de una noche mágica», exclamó la regidora. «Chapuzón, qué rico chapuzón», entonó la murga Los Melindrosos, que con una ingeniosa canción presentó a todos los nominados.

Este año fueron la concejala de Carnaval, Inmaculada Medina; el concejal del Distrito La Isleta-Puerto-Guanarteme, Héctor Alemán; la concejala de Deportes, Carla Campoamor; la directora de marketing de Tirma, Ana Medina; director de Reprosub, José Luis Samper; la parlamentaria, Elena Mañez; el coronel de artillería, Alfredo Hurtado; la consejera del Cabildo de Gran Canaria, Pepa Luzardo; el alcalde de Valsequillo, Francisco Atta; el viceconsejero de Universidades, Ciro Gutiérrez; el directivo del Real Club Victoria, Narciso Gilaranz; vicepresidente de las Fiestas de La Naval, Alberto Trujillo; el presidente de la Federación Insular de Asociaciones y Grupos del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria (Figruc), Kevin Benítez; el artista de maquetas, José Halcón, miembro de la Asociación Milicias Canarias, Miguel Mendiguchí y Óscar Mata, presidente de Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (Funcatra).