Enric Batlle, arquitecto: «Es más moderno y ecológico renaturalizar sobre la losa del Guiniguada»

En líneas generales. ¿Qué caracteriza al proyecto AWA?

Tenemos un barranco con una autopista encima. Entonces, sacar la autopista, reducir el tráfico y dejarlo solo reducido a los servicio permite renaturalizar todo el ámbito sin necesidad de desmontar la canalización. Esta renaturalización permite conseguir biodiversidad, para tener sombra, conseguir reducir la temperatura, pero también para crear espacios para los ciudadanos, para actividades y también para recobrar y reconciliarse con la historia, con la cultura y con las distintas cosas que han pasado en Las Palmas de Gran Canaria. Por eso hablamos mucho de identidad a partir de de la palabra agua, a través de una geometría de los indígenas que nos ordena el lugar, pero también nos sirve para recoger el agua y para distribuir la vegetación.

Normalmente, cuando se empieza a diseñar un proyecto así se ponen diferentes ideas sobre la mesa. ¿El planteamiento al que han llegado estuvo siempre presente o tuvieron ideas totalmente contrarias?

Siempre hemos ido por estos tiros, el tema de la identidad cuesta mucho de encontrar y quizá las cosas que hemos insinuado en el proyecto y pensamos que tendrían de prolongarse en el futuro, radican más en las siguientes fases. Nos gusta decir que el Guiniguada, esta parte que estamos hablando ahora, es una pequeña parte. Es importante reconciliar las ciudades con su entorno. Aquí se ha de reconciliar con el mar y superar la barrera de la autopista; y con la montaña está la posibilidad de seguir el recorrido por zonas donde el barranco está abierto.

¿Por qué este concepto?

El concepto genérico de obtener sombra y biodiversidad va en el ADN del equipo. También se habla ahora que las ciudades están llegando a un punto en el que todas son iguales. Si todo el mundo hace los edificios iguales con los mismos materiales... le llaman el síndrome del peon. Te sacan de un sitio te meten en otro y no sabrás dónde estás.

¿Con el diseño escogido buscan evitar eso?

Todo el mundo tiene una identidad y encontrar identidad locales te permite distinguir un lugar de otro. Con soluciones que a veces son globales; eliminar coches de la ciudad y recuperar espacio público, renaturalizarla y conectarla con el exterior es algo global. Todas las ciudades lo están haciendo, pero las identidades son distintas en cada una y por tanto encontrarla es un valor añadido.

Enric Batlle durante la entrevista. / José Carlos Guerra

¿Levantar o no la losa de hormigón es renaturalizar o no?

Conozco la polémica y no huyo el debate. Creo que hay argumentos suficientes para justificar que esta es la mejor solución. ¿Por qué? Se habla de sacar la losa, pero no los muros. Creo que eso es una solución incompleta de renaturalización. Habríamos sacado los coches, nos habríamos gastado muchísimo dinero en lugar de gastarnos en lo visto y no tendríamos espacio público para la gente. Tampoco sería un espacio natural como era el barranco originalmente; tendríamos unos muros secos que no reducirían la temperatura del ambiente con muy poca vegetación y que probablemente en un nuevo estudio hidráulico, a lo mejor incluso exigiría subirlos y por tanto aún sería una barrera superior, que querríamos superarla con nuevos puentes, que serían más complicados y no tendríamos espacio público. Lo ideal sería tener un barranco abierto como había sido y eso no nos cabe, habría que derribar. Se olvidan que el hormigón ya está colocado, no ponemos nuevo. Si sacas ese hormigón, ¿dónde lo pones? ¿Qué lugar de la isla estropeamos?

Serían muchas toneladas de hormigón a desechar.

Sí, es gastar dinero para tirar cosas. Ahora hay una estética que busca transformar lugares antes considerados odiosos. En lugar de derribar, dejar conquistar por la vegetación. Como en antiguas bases de submarinos en Francia o en siderurgias alemanas. En el aeropuerto de Tempelhof [Berlín] querían hacer un parque y al final decidieron que no, abrieron la puerta y la gente camina por las pistas. Considero más actual, moderno y eco renaturalizar encima.

El proyecto AWA para el Guiniguada, en imágenes / La Provincia

¿Son compatibles los árboles de porte con la losa?

En Cataluña tenemos proyectos sobre las vías del AVE o en la ronda de Barcelona, con árboles enormes encima de la autovía. Así tienes más vegetación y más sombra. Si abres la losa no puedes plantar ni un árbol, la normativa que regula los cauces no lo permite.

¿Será posible la musealización de las bóvedas como sugieren?

Hemos propuesto cosas que en el mundo existen. Igual que hemos propuesto que se tendría que comunicar el paseo con el mar sacando el autopista, también pensamos que en el puente de Palo podría haber un pabellón que explicara la historia del lugar y a lo mejor se podría permitir ocasionalmente entrar a abajo. Por ejemplo, en Barcelona puedes visitar el alcantarillado. No el día que hay una riada, pero se podrá hacer visitas y hay lugares del mundo donde esos espacios se han convertido en lugares donde ocasionalmente hay artistas que prefieren ese lugar para exponer.

Uno de los equipos participantes en el concurso ha interpuesto una denuncia contra el proceso por presuntos delitos de corrupción [admitida por Fiscalía este viernes, después de realizarse esta entrevista]. ¿Tiene algo que decir al respecto?

Nosotros hemos participado en un concurso y no tenemos nada que decir. Hemos ganado muchos concursos, pero también los hemos perdido y en esos casos no hemos dicho nada.