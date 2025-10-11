La iglesia de La Luz, un altar en el corazón portuario

Cuando llega cada año el mes de octubre, resurge con toda su fuerza la Fiesta de La Naval en honor de Nuestra Señora de La Luz, patrona general del Puerto y alcaldesa mayor perpetua de Las Palmas de Gran Canaria. Hablar de esta festividad es tocar el alma del pueblo canario que arranca con aquella ermita de 64 metros cuadrados que fue erigida en 1512 para testimoniar la primera misa que ofreció el dean Bermúdez al desembarcar las tropas de Juan Rejón un 24 de junio de 1478 en aquellos arenales.

El tiempo ha ido pasando y tras diversos acontecimientos que afectaron a la citada ermita que fue testigo de los intentos de invasión de corsarios ingleses y holandeses, he aquí que en el año 1900 el obispo don Adolfo Pérez Muñoz la erigió en parroquia convirtiéndose en una gran mecenas al invertir los ahorros de una herencia familiar en la construcción del actual templo que se inauguró en mayo de 1914, siendo la mayor iglesia de Canarias tras nuestra Catedral bajo la advocación de la Virgen de La Luz, cuya imagen, obra de nuestro escultor Luján Pérez, se venera a partir de 1796.

Volviendo al momento actual hay un hecho que debemos destacar por encima de todo y es el remozamiento que a partir del centenario del templo en 2014 se ha hecho de este edificio que fue obra del arquitecto don Laureano Arroyo. También lo apoyó aquel benemérito párroco don Simón Pérez Reyes creando una comisión donde brillaba con luz propia la faceta artística de Alberto Trujillo, alma ‘mater’ que ha realzado esta vuelta a la identidad junto a arquitectos y trabajadores, y que ha culminado con la reposición de la fachada en días pasados. Vaya nuestro reconocimiento por este gran trabajo, que viene a realzar si cabe las Fiestas de La Naval de La Isleta, al devolver todo el esplendor que tiene la iglesia matriz del Puerto para gloria y honor de Nuestra Señora de La Luz.