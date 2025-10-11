La Romería del Pilar llena de tradición y alegría las calles de Guanarteme
El domingo se celebra una paella popular con conciertos de Arístides Moreno, 101 Brass Band y Lucrecia
La Romería del Pilar de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria, llenó este sábado las calles del barrio de tradición y música. La cita contó con la participación de diversos grupos folclóricos y, además, se entregó la ofrenda a Nuestra Señora del Pilar. La jornada continuó con un concierto del grupo Tacones Rojos, un pasacalles nocturno de papagüevos y un espectáculo pirotécnico a la altura de la escultura de Alfredo Kraus en el paseo de Las Canteras a medianoche. Armonía Show pondrá la música tras los fuegos artificiales.
Este domingo, 12 de octubre, se celebra el Día del Pilar con la procesión por las calles del barrio a las 13:00 horas. Ese día habrá una gran paella popular media hora más tarde, amenizada con el concierto de Arístides Moreno y 101 Brass Band. La artista cubana Lucrecia pondrá el punto final a las fiestas con un gran concierto en la Plaza del Pilar a las 16:00 horas.
