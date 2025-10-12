Las Canteras a través del objetivo

Un sorprendente caballito de mar africano, la serpenteante e icónica carmelita, una cría de angelote, el pequeño micromelo, un singular caracol burbuja, un pez lagarto, una anguila lápiz, un pejeverde, verongias con sus increíbles formas tubulares, un cerianto, rascacios, chocos, pulpos, una morena… Estas especies, que habitan en los fondos de la principal playa de Las Palmas de Gran Canaria, Las Canteras, se han convertido en modelos improvisados del Fotosub 2025.

Los fotógrafos submarinos que han capturado con sus cámaras a estas y muchas otras especies participaron en la entrega de premios, donde la pareja formada por Arturo Telle y Davinia Hernández se alzó con el primer premio en la modalidad Open Fotosub. El equipo de Tanausú Motas y Yolanda García logró el segundo premio, mientras que Bruno Hernández y Elena Machado ocuparon la tercera posición. Las puntuaciones fueron tan ajustadas que el jurado destacó la alta calidad fotográfica de todas las colecciones.

La propuesta de Arturo Telle incluyó una tilodina, una estrella de mar, una carmelita, el ojo de un rascacio y un alga. En la colección de Tanausú Motas destacaron el inusual caballito de mar africano y un micromelo; la barra y las algas de Las Canteras también fueron protagonistas. Bruno Hernández capturó el ojo de un choco, una verongia, una esponja amarilla y un pejeverde, destacando especialmente una cría de angelote, especie en peligro de extinción.

El segundo premio por Tanausú Motas y Yolanda García. / Tanausú Motas y Yolanda García.

El tercer premio por Bruno Hernández y Elena Machado. / Bruno Hernández y Elena Machado.

Juan Antonio Carballo y María Belén Caro lograron el primer premio en la modalidad nocturna, con imágenes de un pez lagarto, una anguila lápiz y una morena negra. Bruno Hernández y Elena Machado obtuvieron el segundo puesto con la fotografía de un cerianto, un pulpo sobre una verongia y un caracol. Arturo Telle y Davinia Hernández quedaron terceros con imágenes de un rascacio, un choco y un chucho negro.

En la modalidad Cazafotosub, que premia tanto la cantidad como la dificultad de las especies fotografiadas en apnea durante un máximo de cuatro horas, el ganador fue Ángel Trujillo, con 51 especies. Belén Caro, actual campeona de España, quedó segunda con 50 especies, y Ruymán Escuela logró el tercer lugar con 49 especies, mostrando un conocimiento profundo de la biodiversidad marina de la zona.

La entrega de premios se celebró en el Hotel Cristina con la presencia del concejal de Ciudad de Mar y Turismo, Pedro Quevedo, quien destacó la calidad de las imágenes y subrayó: «Lo que no se conoce, no se respeta». Añadió que el catálogo de imágenes submarinas premiadas este año demuestra la riqueza del ecosistema de Las Canteras.

Medio centenar de fotógrafos submarinos han participado este año en las tres modalidades competitivas. El jurado profesional estuvo compuesto por David Barrio (campeón del mundo y de España de fotografía submarina), Javier Medinaveitia, Kike Souto, Cristina Fernández (conservadora marina), Fernando Espino (biólogo marino) y Arturo Boyra (oceanógrafo), bajo la dirección técnica de Enrique Faber.

El Fotosub Las Palmas de Gran Canaria 2025 clausura esta edición con el Fotosub Familiar, charlas divulgativas sobre el ecosistema de Las Canteras, talleres infantiles, bautizos de mar y paseos en kayaks. Una fiesta del mar que une conservación marina, turismo responsable y divulgación científica.