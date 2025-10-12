La nave de Francis Drake ruge entre pirotecnia en La Isleta

Durante siglos, Las Palmas de Gran Canaria, al igual que el resto del Archipiélago canario, estuvo a merced de los ataques de piratas y corsarios. Francis Drake fue uno de los más afamados. La nave del británico volvió a rugir en La Isleta este sábado, aunque en lugar de cañones, lo que interrumpió el silencio fue la pirotecnia. Un espectáculo con cientos de vecinos que decidieron presenciar la novedad de este año: dos maquetas, una del barco y otra del buque de Drake, escenificaron la noche.

El Ayuntamiento de la capital recuperó hace dos años la tradicional recreación entre la nave y el castillo mediante pirotecnia. Un espectáculo que nació hace un siglo en La Isleta de la mano de la familia Dávila, pero que con el paso del tiempo se perdió. Además, la batalla naval -que da nombre a las fiestas- contó con figurantes de la Asociación de Recreación Histórico-Cultural Milicias Canarias de los siglos XV y XVI.

Preparativos de la jornada

La Isleta se estuvo preparando para el espectáculo durante toda la jornada. Desde primera hora, la parte delantera del jardín del Castillo de La Luz acogió un mercadillo de artesanía donde la bisutería de cuero, los juguetes tradicionales, el arte de la cestería con juncos, los jabones artesanales, la ropa y los complementos de lana o la decoración tallada en madera cobraron protagonismo.

El mismo parque acogió una pequeña exhibición de material militar, con varias piezas de artillería. Mientras tanto, en la plaza de La Luz se preparaba todo para ultimar los detalles de la noche. Ya por la tarde, tuvo lugar el tradicional cañonazo en homenaje a los caídos durante la batalla que tuvo lugar ahora hace 430 años.

Exposición de artillería, artesanía y barco para recrear la batalla de La Naval / José Carlos Guerra

Autoridades militares y civiles rememoraron aquel 6 de octubre de 1595, en el que las milicias canarias lograron hacer frente a los británicos. Una efeméride en la que el castillo de La Luz jugó un papel importante y que ha marcado a la ciudad. De ahí la recreación que vivió La Isleta anoche.

Este domingo el barrio seguirá el programa con la fiesta de la espuma a las 12 del mediodía y la noche de transformistas a partir de las ocho de la tarde. El viernes 17 de octubre se grabará un programa de Tenderete en los jardines del Castillo a las 20:00 horas. Ya el sábado 18 de octubre será la romería, con recorrido de Santa Catalina a la iglesia de La Luz, donde harán la ofrenda a la virgen. Las parrandas en el Mercado del Puerto y la verbena cerrarán la jornada.