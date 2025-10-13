Adiós a los tarajales de La Cícer: Las Palmas de Gran Canaria los retira por seguridad

El paseo de La Cícer, en la playa de Las Canteras, ha dicho adiós a uno de los elementos vegetales que formaban parte de su paisaje desde 2010: los tarajales. La retirada de estos arbustos, llevada a cabo por el Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, responde a razones de seguridad y mantenimiento del entorno urbano.

Tal y como adelantó el medio especializado Mi Playa de Las Canteras, el Consistorio ha dado por finalizados los trabajos de eliminación de los tarajales debido al progresivo daño que sus raíces estaban causando sobre el pavimento del paseo marítimo. En varios puntos, el firme presentaba elevaciones y grietas, dificultando el tránsito seguro de peatones, ciclistas y usuarios de movilidad reducida.

Adiós a los tarajales de La Cícer / Mi Playa de Las Canteras

Más de una década formando parte del paisaje costero

Los tarajales (del género Tamarix), reconocidos por su alta tolerancia al ambiente salino y bajo requerimiento hídrico, fueron plantados hace más de una década como parte de un proyecto de mejora paisajística de la avenida de Las Canteras. Gracias a su resistencia, estas plantas encontraron un hábitat adecuado en La Cícer, adaptándose bien a las condiciones costeras y aportando sombra y verdor al entorno urbano.

Sin embargo, el crecimiento de sus raíces no fue compatible con las infraestructuras urbanas. Con el paso del tiempo, comenzaron a levantar el pavimento, generando ondulaciones y desperfectos que han sido considerados peligrosos por las autoridades municipales.

Pese a su retirada del paseo, los tarajales no serán eliminados por completo del entorno urbano. El Ayuntamiento ha informado que los ejemplares serán reubicados en otras zonas verdes de la ciudad, donde podrán seguir desarrollándose sin comprometer la integridad de infraestructuras públicas. Esta decisión se enmarca en una estrategia de sostenibilidad que busca aprovechar los recursos naturales existentes sin desecharlos innecesariamente.