Cujo, Apolo y Hada: los tres nuevos agentes caninos de Las Palmas de Gran Canaria

El Grupo de Guías Caninos (UCAPOL) de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria continúa creciendo y reforzando su labor con la incorporación de tres nuevos agentes caninos, que actualmente se encuentran en pleno proceso de formación en las instalaciones de la nueva sede inaugurada este año en el Centro Municipal de Seguridad y Emergencias (Cemelpa).

Estos son Cujo y Apolo, dos pastores belgas malinois de seis meses donados recientemente; y Ada, también una malinois, de 15 meses. Estos tres ejemplares se incorporan a la unidad canina municipal, que ya cuenta con el pastor belga malinois Nax; las bretonas Yira y Perla; la border collie Cainana; la labradora Nika y la pastora alemana Else.

Adiestramiento y servicio a la ciudadanía

El adiestramiento de los canes se realiza mediante estímulos positivos y un sistema de recompensas, buscando motivar al animal y favorecer su aprendizaje. Dependiendo de cada ejemplar, la formación se centra durante el primer año de edad en la socialización y en la creación de un vínculo sólido con su guía canino, para luego avanzar a una fase de especialización en detección de drogas que dura entre tres y cuatro meses.

Solo durante este año, la unidad ha participado en más de medio millar de servicios relacionados con aprehensiones de drogas, consolidándose como un recurso indispensable en la prevención y control de delitos leves asociados al consumo de sustancias.

La incorporación de Cujo, Apolo y Hada refuerza no solo el potencial operativo de la Unidad Canina, sino también su vertiente educativa y de proximidad. La UCAPOL participa de forma habitual en actividades formativas y demostraciones en colegios, ferias y eventos municipales, fomentando el respeto hacia los animales y la concienciación sobre su papel en la sociedad.

El concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, destacó la relevancia del trabajo que desarrolla la unidad y el papel fundamental de estos animales en la seguridad pública ya que “los agentes caninos son un apoyo esencial para nuestra Policía Local. Gracias a su entrenamiento y capacidad de detección, contribuyen de manera directa a la lucha contra el consumo de estupefacientes, además de reforzar la presencia policial en la ciudad”, señaló Íñiguez.