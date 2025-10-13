Historia de la pesca en el Puerto de Las Palmas: el primer 'Greetingman' de Europa se inaugura este martes en la plaza de Canarias

El Greetingman, la enorme escultura de seis metros de altura con la que la comunidad coreana quiere agradecer a la población su acogida cuando llegaron al Puerto de Las Palmas los barcos de la flota pesquera coreana en el tercer tercio del siglo XX, será descubierta este martes 14 de octubre, a las 11.00 horas, en la Plaza de Canarias, en un acto que contará con la presencia del embajador de Corea, Lim Soosuk, el cónsul general de Corea del Sur, Koh Moon-hee, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, el director Francisco Trujillo y el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, entre otros.

Poco antes, a las 9.00 horas, una comitiva del Consulado de la República de Corea, junto a directivos y miembros veteranos de la comunidad coreana, visitará el cementerio de San Lázaro para realizar una ofrenda floral en el panteón donde reposan los restos de marinos de este país asiático que aún no han podido ser repatriados. Este lugar se creó en 1979 con un monumento conmemorativo. En 2002, los 117 enterramientos dispersos se reunieron en un osario, y desde entonces se ha promovido su traslado progresivo a Corea, quedando actualmente 83 urnas.

Reverencia tradicional

La obra, realizada en aluminio y con un peso de dos toneladas, fue colocada el pasado 2 de octubre junto al Titán, frente al Muelle Santa Catalina, en una delicada maniobra supervisada por su autor, Yoo Young-ho. Representa a una persona realizando el tradicional saludo coreano de reverencia y rinde homenaje a los marinos coreanos que trabajaron en la pesca de altura en Canarias durante la década de 1970.

Trabajos de instalación, el pasado 2 de octubre, de la escultura en la plaza de Canarias. / José Carlos Guerra

La inauguración de esta escultura, que es también un llamamiento a la paz, coincide con el 75 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Corea y España y con la próxima celebración, en 2026, del 60 aniversario del asentamiento de la comunidad coreana en Canarias.

K-pop y vehículos

Durante el acto de inauguración, al que asistirán unas 400 personas, se leerá una carta de felicitación del Rey Felipe VI. También habrá actuaciones de K-Pop y exhibiciones de vehículos Hyundai, símbolo de la cultura y tecnología coreanas.

La escultura Greetingman, donada por el artista Yoo Young-ho, recuerda el dolor, el esfuerzo y la gloria de los marinos coreanos que trabajaron en la pesca de altura en Canarias durante la década de 1970, contribuyendo al desarrollo económico de Corea del Sur y, en muchos casos, entregando su vida en el extranjero.

La primera de Europa

El autor de Greetingman ha donado esculturas en lugares del mundo con vínculos históricos con Corea, como Uruguay o México, pero la de Canarias será la primera instalación en Europa.

Con la instalación de esta escultura conmemorativa, el Consulado de la República de Corea reafirma la amistad entre Corea y España, simbolizando un vínculo duradero entre ambos pueblos. Además, busca recordar a la sociedad canaria la importancia de la relación bilateral, que durante los últimos sesenta años ha fortalecido los vínculos históricos, emocionales y económicos entre Corea y Canarias.

'Kanghwaho 601'

Para el Consulado de Corea, el lugar elegido para la obra —la Plaza de Canarias, frente al Muelle Santa Catalina— tiene un valor simbólico, ya que en 1966 llegó por primera vez al Puerto de La Luz el buque Kanghwaho 601, de la Empresa Nacional de Desarrollo Pesquero de Corea, marcando el inicio del intercambio marítimo entre ambas comunidades.

En aquel entonces, Corea del Sur necesitaba con urgencia divisas para su desarrollo económico y los marinos remitieron desde Las Palmas de Gran Canaria cerca de 870 millones de dólares entre 1966 y 1987, contribuyendo decisivamente al progreso y modernización del país.

En 1971, la industria pesquera coreana, con sus operaciones en Canarias, llegó a representar hasta un 5% de las exportaciones totales de Corea, impulsando su transformación en una potencia mundial de pesca marítima.

Degustación y cultura

Para finalizar la jornada, el Consulado de Corea celebrará una recepción por el Día Nacional de Corea en el Auditorio Alfredo Kraus, a las 19.00 horas, con muestras de cultura coreana, gastronomía tradicional y actividades culturales, con el objetivo de fortalecer el intercambio y la amistad entre Corea y Canarias.