Las obras para el futuro centro social del Cono Sur acumulan años de retrasos entre la pérdida de fondos y el mal estado del inmueble

Las reformas del antiguo Colegio Almirante Gutiérrez Rubalcava para ubicar los Servicios Sociales del Cono Sur, en Las Palmas de Gran Canaria, vuelven a retrasarse. La adjudicación del contrato de obras enfrentó varios intentos fallidos hasta que finalmente fue concedida a la empresa Reyes Almeida S. L., y formalizada en diciembre de 2024, con un plazo de ejecución de ocho meses. Pero una nueva prórroga, debido a los imprevistos que ha causado el mal estado del inmueble, alarga una vez más los trabajos que convertirán el edificio en un área social polivalente en línea con el programa europeo Edusi.

Las demoras, en concreto, se deben a la "necesidad de modificar el proyecto tras detectarse, durante la ejecución, diversas incidencias técnicas", como el "mal estado del pretil de la cubierta que impide aplicar la solución de impermeabilización prevista o la ubicación de las unidades exteriores de aire acondicionado", según apuntan fuentes del Ayuntamiento. Además, se han detectado huecos en parte de las estructuras existentes.

Pérdida de financiación europea y dos concursos desiertos

Inicialmente, esta reforma era una de las apuestas fuertes para transformar y rehabilitar diversas edificaciones del Cono Sur como parte de Edusi, la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integral. No obstante, la obra ha enfrentado diferentes demoras, incluyendo la pérdida de financiación europea proveniente de los fondos Feder, ya que no se pudo presentar a tiempo a la convocatoria. Esto ocurrió en mayo de 2023, cuando el concurso quedó desierto porque la empresa seleccionada no entregó la documentación a tiempo.

El segundo concurso resultó en la adjudicación a Ingemont Tecnologías S.A., pero esta empresa entró a concurso de acreedores antes de que pudiesen comenzar los trabajos. De este modo, una vez más, el concurso para la adjudicación del contrato quedó desierto.

Otras obras en Las Palmas de Gran Canaria y en el resto de la Isla que se englobaban en este programa han tenido el mismo destino, quedando a medias y teniendo que recurrir a otras vías de financiación.

Casa de la Infancia y la Familia

El antiguo Colegio Almirante Gutiérrez Rubalcava, ubicado entre las calles Eufemiano Jurado y Córdoba del barrio la Vega de San José, albergará la sede del proyecto Ciudad Amiga de la Infancia, de Unicef, entre otros espacios destinados a la atención social y terapéutica. De este modo, se integrarán en la Casa de la Infancia y la Familia, transformándose en un centro multifuncional de 890 metros cuadrados.

La primera fase del proyecto contó con una inversión de 689.748 euros provenientes de los fondos municipales, mientras que la segunda fase, con un presupuesto de 1,1 millones de euros, está financiada a través del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos del Cabildo de Gran Canaria.

Una vez finalizadas las nuevas dependencias, sustituirán al centro social ubicado en El Secadero para evitar que las vecinas y vecinos tengan que desplazarse hasta la zona.

Aulas polivalentes y cocina

El centro contará con seis aulas polivalentes y un salón de actos de entre 125 y 165 metros cuadrados para la organización de charlas, conferencias y otros encuentros comunitarios, además de una cocina equipada para la educación nutricional. Esta es una de las dotaciones más destacables, que incluirá hornos, vitrocerámicas, fregaderos, encimera, almacén y comedor en una superficie de 63 metros cuadrados.

Dispondrá de otras cinco aulas que estarán conectadas entre sí mediante puertas de acordeón que permiten ajustar su tamaño según las necesidades. Otros espacios estarán dedicados a la sede de Ciudad Amiga de la Infancia o al órgano de participación infantil y adolescente de la ciudad, el VOPIA (Voces de Órganos de Participación de la Infancia y la Adolescencia), incluyendo también una zona infantil de juegos.

De este modo, con la disposición de diversas salas, otro de los objetivos es abrir la posibilidad de acoger actividades organizadas por otras entidades para la formación y divulgación de temas dirigidos a las familias, la inclusión social y la prevención del aislamiento.

Talleres y ocio

Cuando concluya la segunda fase, se consolidará la sede del equipo municipal de Familia e Infancia del Cono Sur con la creación de nuevas dependencias para la atención a la ciudadanía, zonas de talleres, un área polivalente con dos bibliotecas y la apertura de una nueva conexión peatonal entre la calle Eufemiano Jurado y los jardines interiores de la urbanización mediante al derribo parcial de una de las estructuras del recinto.

Asimismo, se reordenará el parque infantil Eufemiano Jurado y sus alrededores a través de procesos participativos entre la vecindad de la zona y las unidades técnicas del Consistorio.

Parte del proyecto contempla el desarrollo de talleres orientados a la búsqueda de empleo y programas para la prevención prenatal, el apoyo al embarazo y el acompañamiento de la maternidad y la paternidad, entre otras medidas que también incluyen el ocio. Por su parte, las instalaciones estarán adaptadas para personas con discapacidades de movilidad y audición.