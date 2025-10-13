Las Palmas de Gran Canaria acoge la I Jornada del Duelo Perinatal

El Centro Cultural Jesús Arencibia, en el distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, acogerá el próximo 15 de octubre la I Jornada sobre Duelo Perinatal, organizada por la Fundación Mémora en colaboración con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Colegio de Enfermería de Las Palmas, el Colegio Oficial de Psicología de Las Palmas y Médicos Las Palmas.

Programa de la I Jornada de Duelo Perinatal / LP/DLP

Bajo el lema ‘Duelos invisibles, pérdida visible: acompañar con compasión’, esta jornada tiene como objetivo sensibilizar sobre la importancia de ofrecer una atención integral, empática y especializada a las familias que atraviesan la pérdida de un hijo o hija durante el embarazo, el parto o poco después del nacimiento, un proceso conocido como duelo perinatal.

Una perspectiva humana y compasiva

En este sentido, la concejala de Bienestar Social, Cuidados y Salud, Carmen Luz Vargas, ha destacado “la relevancia de abordar este tipo de pérdidas desde una perspectiva humana y compasiva, que reconozca el sufrimiento de las familias y promueva una red de apoyo tanto en el ámbito sanitario como en el social”.

“El duelo perinatal es una realidad que a menudo permanece silenciada, y espacios como este contribuyen a visibilizarlo, formar a las y los profesionales y acompañar con sensibilidad a quienes lo viven”, ha resaltado Vargas.

Conferencias y mesas de debate

La apertura del encuentro estará a cargo de la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón; la concejala de Bienestar Social, Cuidados y Salud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Luz Vargas; la presidenta del Colegio de Enfermería de Las Palmas, Rita Mendoza.

El programa incluirá conferencias y mesas de debate en las que especialistas en psicología sanitaria, enfermería y obstetricia compartirán experiencias y buenas prácticas. Entre las ponencias, destaca la intervención de la matrona María del Mar Miranda Sánchez, que abordará un decálogo de buenas prácticas para el acompañamiento en el duelo perinatal, y la de la psicóloga y tanatóloga Nuria Esther Vega López, centrada en el sufrimiento añadido al dolor natural y al duelo integrado.

Además, la jornada contará con una mesa redonda en la que participarán profesionales de la psicología, la ginecología y el acompañamiento familiar, quienes profundizarán en la necesidad de dotar a los equipos sanitarios y sociales de herramientas que permitan ofrecer una atención respetuosa, empática y adaptada a cada situación.

La sesión concluirá con la intervención del director general de la Fundación Mémora, José Joaquín Pérez, quien cerrará el encuentro poniendo en valor la colaboración institucional y la importancia de seguir avanzando hacia una sociedad más compasiva y consciente ante el dolor de la pérdida.