El PP exige un plan de choque ante el repunte de agresiones con arma blanca en Las Palmas de Gran Canaria

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha solicitado al gobierno municipal la convocatoria urgente de la Junta Local de Seguridad, así como la puesta en marcha de un plan de choque para hacer frente al aumento de la inseguridad en la capital. La petición se produce tras registrarse dos agresiones con arma blanca durante el pasado fin de semana.

Delgado ha señalado que estos hechos no se tratan de "percepciones", sino de una situación que, según afirma, se repite y genera una creciente preocupación entre los vecinos. En este contexto, citó datos del Ministerio del Interior y de la Policía Local que reflejan un aumento del 22% en las infracciones relevantes para la seguridad ciudadana entre 2022 y 2024, pasando de 8.918 a 10.897 casos. También apuntó un incremento del 400% en los homicidios consumados, un 22% en lesiones graves y riñas tumultuarias, y alrededor del 80% en agresiones sexuales.

Conflictos laborales con la Policía Local

Además, la portavoz del grupo popular ha instado al gobierno municipal —integrado por PSOE, Podemos y Nueva Canarias— a resolver los conflictos laborales existentes con la Policía Local, al considerar que la normalización de la situación en la plantilla es fundamental para garantizar la seguridad en las calles y mejorar los tiempos de respuesta.

Entre los últimos incidentes mencionados por Delgado se encuentra una agresión en el entorno del Hotel Astoria, otra en la calle Rafael Cabrera y un apuñalamiento en la plaza de Manuel Becerra. La concejala considera que estos casos son una muestra de una situación que requiere medidas urgentes por parte del consistorio.

Delgado también ha reclamado mejoras en la dotación de medios y personal de los cuerpos de seguridad, así como una mejor coordinación entre las distintas fuerzas actuantes. En cuanto a la videovigilancia, considera insuficiente la instalación de siete nuevas cámaras y propone la implantación de un sistema moderno basado en nuevas tecnologías, similar al de otras ciudades.

Preocupación por la limpieza

Por otro lado, vinculó los problemas de seguridad al deterioro de otros servicios públicos como la limpieza, que, según afirma, también genera preocupación entre la ciudadanía.

El Partido Popular presentó en el último pleno una propuesta de plan integral de seguridad y emergencias, que no fue aprobada por el grupo de gobierno. La portavoz reiteró que este tipo de iniciativas podrían ser un punto de partida para abordar de forma estructural las demandas vecinales en materia de seguridad y servicios básicos.