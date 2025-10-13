Shipping Canary Islands 2025: el Puerto de Las Palmas, centro del debate sobre el futuro portuario canario

La comunidad del Puerto de Las Palmas ultima los preparativos para celebrar el 20 y 21 de octubre el Shipping Canary Islands 2025, el congreso organizado por la Federación de Operadores Logísticos y Servicios Portuarios, Oneport, que reunirá en el Salón Palmeras del Hotel Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, a decenas de expertos que analizarán el presente y el futuro de los puertos de la provincia de Las Palmas, con el lema ‘Tendencias globales del transporte marítimo: el futuro de los puertos canarios’.

El presidente de esta federación, José Mayor, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y de la Fundación Puerto de Las Palmas, Beatriz Calzada, y la gerente de la fundación, Betsabé Morales, presentaron este lunes estas jornadas en la que se abordarán las estrategias que las empresas portuarias deben afrontar próximamente para propiciar que el Puerto de Las Palmas siga siendo un referente en el Atlántico Medio. En ese sentido, Calzada aseguró que este es el «momento adecuado» para realizar una reflexión sobre las estrategias y el futuro de los puertos de Las Palmas, dado que se está «viviendo unas situaciones geopolíticas muy complicadas» que pueden suponer un cambio en cuanto a las rutas marítimas, por lo que se hace necesario analizar «hacia dónde se está moviendo todo el tráfico marítimo, cuáles son esas actividades y esos servicios de futuro que tenemos que ir previendo ya».

Momento dulce

Pese a que este es «un momento muy dulce» para los puertos de Las Palmas, añadió, no se puede adoptar una actitud conformista y «la Autoridad Portuaria de Las Palmas y muchas empresas trabajan desde hace tiempo para prever ese momento en que las cosas cambien, en el que las rutas vuelvan otra vez por el Canal de Suez» y se reduzca la afluencia de barcos que atracan o fondean en estos puertos. Por este motivo se están analizando «hacia qué nuevos mercados tenemos que abrirnos, cómo tenemos que hacerlo, cómo influye la descarbonización o los requisitos de sostenibilidad que vienen impuestos desde Europa».

El presidente de Oneport, la presidenta de la Autoridad Portuaria y la gerente de la Fundación Puertos. / La Provincia

Todos estos aspectos, por otro lado, están contemplados en el plan estratégico portuario que la Autoridad Portuaria tiene previsto presentar antes de que finalice el año, recordó Calzada, que apuntó que tanto la institución como el empresariado cuenta con «mucha experiencia porque han vivido momentos de subidas y bajadas y saben que hay que estar preparados».

Las jornadas Shipping Canary Islands cuentan con el apoyo y la colaboración de la Fundación Puerto Las Palmas, cuya gerente destaca que se trata de un «hito importante en la comunidad portuaria» que permitirá reforzar el papel de los puertos canarios, que «son mucho más que infraestructuras; son el motor económico y social que genera actividad en nuestras ciudades y que impulsan a muchísimos sectores en nuestra tierra».

Proyección exterior

José Mayor destacó la voluntad de que estas jornadas perduren en el tiempo y que puedan mejorar año tras año para promocionar el Puerto de Las Palmas más allá de sus fronteras naturales, posicionándolo como un nodo logístico global, especialmente enfocado en el tránsito marítimo, que representa el 80% de su actividad. Por este motivo, el presidente de Oneport defendió la necesidad de mirar hacia el exterior y captar clientes internacionales, pero sin descuidar el servicio local.

El programa de las jornadas es amplio y ambicioso, abordando temas clave para el presente y futuro del sector portuario como la geopolítica, la emergencia marítima, la ciberseguridad, las tasas medioambientales, los puertos deportivos, los cruceros o el tráfico Mercosur, entre otros. En este último punto, Mayor enfatizó la relevancia de establecer conexiones con Sudamérica para aprovechar las sinergias entre ambos continentes, situando al Puerto de Las Palmas como plataforma logística de primer nivel entre Europa, África y América Latina.

Figuras reconocidas

Uno de los grandes diferenciales del evento será la presencia de figuras de reconocido prestigio, como Rafael Fernández, presidente mundial de los proveedores de buques; Jaime González, expresidente de la Autoridad Portuaria de Santander; y Susana Broco, con una impresionante trayectoria en el sector naval y energético. También se contará con expertos africanos, representantes de instituciones financieras y personalidades ligadas al tráfico Mercosur, como Antonio de la Ossa, todos ellos con el fin de aportar una visión externa crítica, enriquecedora y alineada con los intereses estratégicos del puerto.

Entre los ponentes que participarán en esta cita se encuentran también Alberto Camarero, profesor titular del departamento de Ingeniería Civil, Transporte y Territorio de la Universidad Politécnica de Madrid; Fernando González Laxe, expresidente de Puertos del Estado; Alfredo Serrano, director de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros; Óscar Rodríguez y Anna Palau, cofundadores y directores de Aiba Sea Lines; Ignacio Pino de la Chica, vicepresidente del Consejo Económico Marruecos–España; Juan Manuel Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia; Tomás Azcárate, presidente de Marinas de España; y David Monge, director del Área Sur de Prosegur, entre otros.

El reto con África

Mayor manifestó su orgullo por reunir, «por primera vez», a representantes de bancos como el Africano de Desarrollo, La Caixa, Bankinter y Sabadell junto a empresarios canarios y africanos para abordar uno de los grandes desafíos del comercio con África: la garantía de cobro. El presidente de Oneport está convencido de que la clave para desarrollar el negocio con el continente africano es garantizar la seguridad financiera, elemento esencial para activar nuevas líneas de negocio y lograr que las operaciones sean viables a largo plazo.

Por otro lado, avanzó el creciente interés de empresas italianas en establecer relaciones con el entorno portuario canario como estrategia para comercializar con África. Estas firmas, que ya han solicitado reuniones durante las jornadas, «ven en Las Palmas una puerta natural para operar en África, gracias a su conectividad, infraestructura portuaria y experiencia logística», aseveró José Mayor. Este acercamiento confirma el posicionamiento estratégico del Puerto de Las Palmas como plataforma de entrada al continente africano y refuerza la idea de que Canarias puede consolidarse como nexo logístico y comercial entre Europa, África y América.

Conectividad

Según las reuniones mantenidas con estas empresas, el interés de las compañías es poder usar el Puerto de Las Palmas como base para almacenar sus productos para luego suministrarlos a medida que sea necesario. Esto es factible «porque no hay ningún puerto en el mundo que tenga tantas conectividades marítimas como este».

Las jornadas Shipping Canary Islands 2025 tienen un aforo de 200 personas y han despertado tanto interés que el nivel de inscripciones es alto, concluye Mayor. Entre el público hay profesionales de numerosos países como Senegal, Nigeria, Japón, Corea, China, Cabo Verde, Brasil o Italia, entre otros.