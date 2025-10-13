Violencia, ruido y miedo al amanecer: vecinos del Puerto denuncian el caos de los afters

Doctor Grau Bassas, en pleno Puerto de Las Palmas de Gran Canaria, se ha convertido en uno de los puntos más conflictivos del ocio nocturno de la ciudad. Cada fin de semana, la misma escena: peleas a plena luz del amanecer, ruidos insoportables, destrozos en la calle y una total sensación de abandono por parte de las autoridades.

La madrugada del pasado 12 de octubre, Día de la Hispanidad, quedó grabada en vídeo. La página Mi Playa de Las Canteras difundió imágenes de un nuevo altercado frente a varios portales, donde se aprecia el ambiente tenso y agresivo que se vive mientras la mayoría intenta dormir.

"Cada fin de semana es el mismo espectáculo"

El cansancio se refleja en los rostros y las palabras de los vecinos. “Cada fin de semana es el mismo espectáculo”, afirma uno de ellos en el vídeo. Las noches se han vuelto imposibles, y el descanso, un lujo inalcanzable. El barrio ha pasado de ser una zona tranquila a un territorio donde manda el ruido y el miedo.

Las denuncias no son nuevas, pero sí cada vez más visibles. La gente ya no solo llama a la policía; ahora también graba, sube vídeos, y expone la situación públicamente. Las redes sociales se han convertido en su única vía para pedir auxilio.

Los residentes no están en contra del ocio, pero sí de lo que llaman “ocio sin control”. Apuntan directamente a varios afters que operan en la zona y que, tras el cierre de bares y discotecas, reúnen a decenas de personas en estado alterado. El resultado: riñas, gritos, peleas y vandalismo justo cuando muchos vecinos están por comenzar su jornada.