73.000 euros en premios de la ONCE alegran La Isleta y Vegueta

El sorteo del Cupón Diario de la ONCE y el juego Mi Día ha dejado un total de 73.000 euros en premios en Las Palmas de Gran Canaria, repartidos entre los barrios de La Isleta y Vegueta. Los afortunados participaron en los sorteos celebrados el 13 de octubre de 2025 y han podido celebrar la buena suerte gracias a la labor de los agentes vendedores de la ONCE en la capital insular.

En el barrio de La Isleta, fue el agente vendedor Elías Yánez, con más de dos décadas de experiencia en la ONCE, quien vendió dos cupones premiados con 35.000 euros cada uno del Cupón Diario, sumando 70.000 euros.

Por su parte, Mª Carmen Cabrera, agente de la entidad desde 2016, entregó un premio de 3.000 euros gracias a un cupón de Mi Día, en las inmediaciones del Mercado de Vegueta, concretamente en la calle Mendizábal.

Dinámica y premios de los sorteos

El Cupón Diario de la ONCE ofrece cada día un primer premio de 500.000 euros al número y serie, así como 49 premios de 35.000 euros. Existen también otras oportunidades, como 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras o últimas cifras; 9.000 premios de 25 euros; y ganadores de 6 y 2 euros, según las combinaciones de cifras obtenidas.

En cuanto al juego Mi Día, la participación consiste en seleccionar una fecha concreta dentro de un rango de 100 años, acompañada por un “Número de la Suerte” del 1 al 11. El coste de la apuesta es de solo un euro y los sorteos se celebran diariamente. Puedes encontrar información detallada de ambos juegos, así como consultar resultados y reglamentos oficiales, en la web de la ONCE.

Participación segura y responsable

La ONCE recomienda siempre participar de manera responsable y recuerda que los resultados pueden consultarse en su web oficial. Además, toda la información sobre normativas y funcionamiento del sorteo está disponible a través de la Dirección General de Ordenación del Juego.