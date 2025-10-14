Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

73.000 euros en premios de la ONCE alegran La Isleta y Vegueta

Los cupones agraciados corresponden al sorteo del Cupón Diario de la ONCE y el juego Mi Día celebrado el lunes 13 de octubre

Elías Yánez Guedes y María del Carmen Cabrera García, vendedores de la ONCE en Las Palmas de Gran Canaria

Elías Yánez Guedes y María del Carmen Cabrera García, vendedores de la ONCE en Las Palmas de Gran Canaria / La Provincia

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El sorteo del Cupón Diario de la ONCE y el juego Mi Día ha dejado un total de 73.000 euros en premios en Las Palmas de Gran Canaria, repartidos entre los barrios de La Isleta y Vegueta. Los afortunados participaron en los sorteos celebrados el 13 de octubre de 2025 y han podido celebrar la buena suerte gracias a la labor de los agentes vendedores de la ONCE en la capital insular.

En el barrio de La Isleta, fue el agente vendedor Elías Yánez, con más de dos décadas de experiencia en la ONCE, quien vendió dos cupones premiados con 35.000 euros cada uno del Cupón Diario, sumando 70.000 euros.

Por su parte, Mª Carmen Cabrera, agente de la entidad desde 2016, entregó un premio de 3.000 euros gracias a un cupón de Mi Día, en las inmediaciones del Mercado de Vegueta, concretamente en la calle Mendizábal.

Dinámica y premios de los sorteos

El Cupón Diario de la ONCE ofrece cada día un primer premio de 500.000 euros al número y serie, así como 49 premios de 35.000 euros. Existen también otras oportunidades, como 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras o últimas cifras; 9.000 premios de 25 euros; y ganadores de 6 y 2 euros, según las combinaciones de cifras obtenidas.

En cuanto al juego Mi Día, la participación consiste en seleccionar una fecha concreta dentro de un rango de 100 años, acompañada por un “Número de la Suerte” del 1 al 11. El coste de la apuesta es de solo un euro y los sorteos se celebran diariamente. Puedes encontrar información detallada de ambos juegos, así como consultar resultados y reglamentos oficiales, en la web de la ONCE.

Noticias relacionadas y más

Participación segura y responsable

La ONCE recomienda siempre participar de manera responsable y recuerda que los resultados pueden consultarse en su web oficial. Además, toda la información sobre normativas y funcionamiento del sorteo está disponible a través de la Dirección General de Ordenación del Juego.

TEMAS

  1. Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
  2. La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
  3. Adiós a un Mercadona de Las Palmas de Gran Canaria
  4. Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
  5. Pancartas y banderas para dar la bienvenida al mandatario chino
  6. Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
  7. Adiós a uno de los supermercados más céntricos de Las Palmas de Gran Canaria
  8. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa

Viaje en el tiempo: así era Las Palmas de Gran Canaria en los años 80

Viaje en el tiempo: así era Las Palmas de Gran Canaria en los años 80

Los taxis de Las Palmas de Gran Canaria adaptan sus taxímetros para comenzar a aplicar las nuevas tarifas

Los taxis de Las Palmas de Gran Canaria adaptan sus taxímetros para comenzar a aplicar las nuevas tarifas

73.000 euros en premios de la ONCE alegran La Isleta y Vegueta

73.000 euros en premios de la ONCE alegran La Isleta y Vegueta

Muere un emú atropellado en la autovía GC-3 a la altura de Siete Palmas: la Policía Local de Las Palmas investiga el origen del animal y las causas del siniestro

Muere un emú atropellado en la autovía GC-3 a la altura de Siete Palmas: la Policía Local de Las Palmas investiga el origen del animal y las causas del siniestro

Detenido el joven que acuchilló a un amigo de su exnovia por celos en Manuel Becerra

Detenido el joven que acuchilló a un amigo de su exnovia por celos en Manuel Becerra

Europa toma como ejemplo el intermodal de La Ballena para la movilidad sostenible: "Nos estamos convirtiendo en un referente"

Europa toma como ejemplo el intermodal de La Ballena para la movilidad sostenible: "Nos estamos convirtiendo en un referente"

Una paella de fábula en Guanarteme: 50 kilos de arroz y un alegato de Arístides Moreno

Una paella de fábula en Guanarteme: 50 kilos de arroz y un alegato de Arístides Moreno

Una menor huye de su padrastro tras quebrantar una orden de alejamiento y la Policía Nacional la encuentra en San Telmo

Una menor huye de su padrastro tras quebrantar una orden de alejamiento y la Policía Nacional la encuentra en San Telmo
Tracking Pixel Contents