La nueva vida de las butacas del Centro Insular de Deportes: ya se encuentran en el Pabellón Juan Beltrán Sierra

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD), ha renovado las gradas del Pabellón Juan Beltrán Sierra, del barrio del Residencial Cruz de Piedra, con la instalación de 500 nuevas butacas procedentes del Centro Insular de Deportes.

La concejala de Deportes, Carla Campoamor, y el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, visitaron las instalaciones para conocer el resultado de los trabajos, que han permitido modernizar y acondicionar este recinto deportivo de referencia en el barrio.

La concejala de Deportes, Carla Campoamor, y el consejero de Deportes del Cabildo, Aridany Romero, en las gradas del Juan Beltrán.JPEG / LP/DLP

Con esta actuación, el área de Deportes mejora la comodidad del público que asiste a competiciones y entrenamientos en el pabellón, sede habitual de disciplinas como gimnasia artística, voleibol, fútbol sala, balonmano o patinaje roller.

Colaboración interinstitucional

La renovación ha sido posible gracias a la colaboración con el Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria (IID), que ha cedido las 500 butacas aprovechando la reforma integral que se está llevando a cabo en el Centro Insular de Deportes.

El Pabellón Juan Beltrán Sierra no es el único espacio municipal que se ha beneficiado de esta cooperación interinstitucional. El campo de fútbol Nicolás Sánchez, en el barrio de El Lasso, incorporó recientemente unas 300 butacas en su grada principal, dentro de un proyecto de mejora que también contempló la instalación de una nueva cubierta financiada por el IMD.