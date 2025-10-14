Darias defiende en Bruselas: "El Pilar social no puede verse debilitado por un marco financiero"

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha defendido hoy en Bruselas el “papel clave” que desempeñan las ciudades como el primer espacio donde se hacen realidad los derechos sociales recogidos en el Pilar Europeo de Derechos Sociales.

Durante su intervención en el 168º Pleno del Comité Europeo de las Regiones (CDR), Darias ha puesto en valor esta iniciativa como “una de las mayores conquistas políticas de la Unión Europea en los últimos años”, al tiempo que ha advertido sobre los riesgos que conlleva la actual propuesta del nuevo Marco Financiero Plurianual.

Compromiso colectivo

“El Pilar representa nuestro compromiso colectivo con la justicia social, la igualdad de oportunidades y la dignidad en el empleo y la vida cotidiana”, sin embargo, ha dicho “solo será efectivo si se acompaña de acciones concretas y recursos suficientes y lo que se deduce de la propuesta del nuevo Marco Financiero Plurianual es que el Fondo Social Europeo perderá protagonismo y capacidad de impacto al quedar integrado en los nuevos planes nacionales y regionales de asociación”, ha señalado.

La alcaldesa de la capital grancanaria ha expresado su preocupación por los recortes previstos en las partidas destinadas al Pilar Social, lo que podría frenar proyectos locales que han demostrado ser eficaces para mejorar la empleabilidad, reducir la exclusión y apoyar a las familias más vulnerables.

En este sentido, ha defendido que las ciudades son “el primer espacio donde esos derechos se hacen realidad. Donde se garantiza el acceso a la vivienda, la educación, los servicios sociales y el empleo digno”.

Formación digital y apoyo a los jóvenes

En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, explicó que el Fondo Social Europeo ha sido clave para financiar itinerarios de inserción laboral, formación digital y programas de apoyo a jóvenes y personas en riesgo de pobreza. “Debilitar este instrumento significa poner en riesgo la cohesión social y la confianza de la ciudadanía en la capacidad de Europa para dar respuesta a sus necesidades más urgentes”, ha advertido.

Carolina Darias ha finalizado su intervención en el Pleno del CDR con un llamamiento a las instituciones europeas: “el Pilar social no puede verse debilitado por un marco financiero que limite la capacidad de acción local. Invertir en derechos sociales es invertir en la estabilidad y el futuro de Europa”.

El Pilar Europeo de Derechos Sociales, proclamado en 2017 por las instituciones de la UE, establece 20 principios clave para promover una Europa más justa, inclusiva y cohesionada. Su objetivo es garantizar el acceso a derechos fundamentales como el empleo digno, la educación, la igualdad de oportunidades, la protección social y los servicios esenciales. Aunque su aplicación depende de los Estados miembros, regiones y ciudades, su desarrollo se apoya en instrumentos financieros como el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), fundamentales para llevar estos derechos a la práctica a nivel local.