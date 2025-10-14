Europa toma como ejemplo el intermodal de La Ballena para la movilidad sostenible: "Nos estamos convirtiendo en un referente"

Las Palmas de Gran Canaria es la anfitriona de la asamblea del proyecto europeo de movilidad Spine. La cita, que comenzó este martes y finalizará el jueves, pretende compartir las experiencias de ciudades líderes como Amberes, Bolonia, Tallin o la capital grancanaria sobre la movilidad sostenible y la descarbonización. De esta manera, la urbe canaria presentará sus avances en el sistema intermodal implantado en La Ballena para que el resto de ciudades europeas puedan copiar el modelo.

El objetivo de la asamblea es que cada ciudad líder aporte sus conocimientos en los proyectos que han implementado recientemente al resto de urbes denominadas 'espejo', para que los repliquen. La capital grancanaria va a exponer su experiencia con las zonas intermodales, que son puntos de información sobre los diferentes métodos de movilidad que tienen a su disposición. "Hay información para que cualquier ciudadano que se baje de una guagua pueda hacer su última milla caminando o en bicicleta", comentó el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez. "Lo hemos hecho con información muy precisa, con una nueva señalética, espacios con sombra, y alimentados por energía solar", añadió.

¿Qué es el intermodal de La Ballena?

El edil considera que esta experiencia puede ayudar al resto de las ciudades hermanadas para mejorar en sostenibilidad. La ciudad ha implementado una de las zonas intermodales de las tres que tiene pendiente de elaborar. Las próximas son el Auditorio y Siete Palmas, y en La Ballena ya está funcionando. El proyecto, que se llevó a cabo a mediados de septiembre, todavía se encuentra en fase de experimentación, y han abierto un proceso de participación ciudadana, donde se pueden proponer mejoras o exponer deficiencias. "Es fundamental, porque además, las bases del proyecto Spine así lo indican; todos los proyectos que se están desarrollando en Europa tienen que tener un proceso participativo", indicó Ramírez. Además de recoger las valoraciones de los usuarios, el Consistorio está almacenando datos e información sobre el uso de la zona intermodal de La Ballena para valorar posibles mejoras y "ajustes necesarios".

De izquiera a derecha, el rector de la ULPGC, Lluís Serra y el concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez durante la asamblea del proyecto Spine. / LP/DLP

En la cita estuvieron presentes ciudades nacionales como Valladolid, aunque, en su mayoría, llegaron representantes internaciones de Barreiro (Portugal), Žilina (Eslovaquia), Šibenik (Croacia), Heraclión (Grecia), Gdynia (Polonia) o Ruan (Francia). En total, unas 60 personas estuvieron presentes en el primer día de la asamblea.

Más transporte público

"Para nosotros es un orgullo y un honor, porque además, nos trasladan que nos estamos convirtiendo en un referente para muchas de estas ciudades desde el punto de vista de la movilidad sostenible", expresó el edil. Ramírez detalló que según las encuestas elaboradas, la capital ha conseguido reducir el número de conductores de vehículos privados de un 70% a un 40%. "Hemos conseguido que casi el 60% de la población ya se mueva de manera sostenible", resaltó. El concejal insistió en que ese tipo de estadísticas son a las que aspiran algunas de las localidades europeas del proyecto. "Estamos orgullosos de que vengan aquí a aprender de lo que nosotros hemos hecho", afirmó.

Además, el concejal afirmó estar abierto a escuchar las propuestas del resto de ciudades para poner en marcha en Las Palmas de Gran Canaria. "Nosotros vamos a escuchar cuáles son las propuestas que están haciendo en el resto de ciudades para también poder replicarlas aquí", aseguró.

A través del proyecto Spine el Consistorio capitalino también pretende reorganizar el área del Auditorio para convertirla en una plataforma (hub) multimodal. En este sentido, el proyecto también reorganizará las paradas de guaguas y trasladará las zonas de regulación de los vehículos a una franja del aparcamiento intermodal de El Rincón. La ciudad está estrechamente relacionada con otros proyectos europeos como Impetus, que pretende poner en común herramientas para dar un uso temporal a solares que están en situación de degradación, y que se celebró a principios de este año.