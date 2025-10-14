Los tres niños sordos que fueron rechazados consiguen plaza en las escuelas municipales infantiles

El curso escolar comenzó con incertidumbre para dos familias de Las Palmas de Gran Canaria. Sus hijos habían sido rechazados en las escuelas públicas infantiles por ser sordos, a pesar de que aparecían en las listas de admitidos, porque los centros no contaban con los recursos adaptados que la administración consideraba necesarios para su correcta integración y desarrollo. La situación cambió en octubre, cuando la empresa adjudicataria del servicio contrató a una persona mediadora en comunicación y los niños se incorporaron con un mes de retraso. Sus padres, que consideran esto un paso hacia adelante, matizan que todavía quedan cabos sueltos.

Ismael Gil Santos y Evelyn Arencibia Fuentes son los padres de dos de los niños. A pesar de que sus hijos tienen un año de diferencia, los han ubicado en la misma clase porque solo ha sido posible contratar a un mediador, que está en el aula de los pequeños. Ismael considera que esto puede suponer un perjuicio para su hijo mayor, dado que "empieza el colegio el año que viene y debería estar con niños de su edad".

Desde el Consistorio apuntan que "las mezclas son habituales en este tipo de etapas educativas" y que "no suponen ningún inconveniente" para los menores. Cuentan con una atención personalizada por una tutora, una ayudante y, en este caso, la figura añadida de persona mediadora, que no es obligatoria por ley hasta el año 2030. Entre las tres, están a cargo de una ratio de 14 alumnas y alumnos por aula.

Evelyn Arencibia e Ismael Gil junto al menor de sus dos hijos / Andrés Cruz

Un centro privado

A lo largo del mes de septiembre, mientras esperaban la respuesta del recurso que interpusieron, Ismael y Evelyn tuvieron que costear las matrículas en un centro privado por unos 700 euros entre los dos niños. Actualmente, están buscando la forma jurídica de que ese importe les sea devuelto.

Aunque aseguran estar satisfechos con el personal del centro, Ismael opina que la figura de mediadora "no es necesaria para niños tan pequeños" teniendo en cuenta que "estuvieron sin ningún problema" la semana que tardó en incorporarse la profesional. Asimismo, recalca que no existía esa figura en la escuela privada a la que acudieron provisionalmente, donde el mayor de sus hijos estuvo matriculado el curso pasado completo.

Discriminación estructural

"Mi hijo pequeño no habla todavía, como todos los bebés. El mayor va señalando, sabe las normas y está yendo a una logopeda todos los martes y viernes para poder hablar. La comunicación no es un problema. Eso es una discriminación porque no hay argumento para rechazar a una persona sorda. No quiero que suceda el año que viene porque quiero que empiece en septiembre como los demás niños", sentencia.

Tanto Ismael como Evelyn también son sordos, así como otros integrantes de su familia. Ambos recuerdan haber sufrido episodios de discriminación tanto en primaria como en secundaria, pero apuntan que "nunca había pasado" en esta etapa educativa tan temprana, que no es competencia obligatoria en los municipios.

Mejoras educativas y adaptación

Desde el Ayuntamiento capitalino consideran la implementación de una figura mediadora como "un paso adelante en la mejora de la atención educativa" en niñas y niños de 0 a 3 años.

"Las escuelas infantiles municipales cuentan con el personal necesario para asegurar una buena adaptación de todos los menores, siguiendo el procedimiento ordinario de integración que se aplica en las primeras semanas del curso", añaden.

Ese proceso adaptativo está siendo complicado para la familia de Ismael y Evelyn, dado que apenas pueden dejar a sus hijos unas horas en el centro, chocando con sus horarios laborales. A ello se suma el hecho de que su hijo pequeño estará unos 15 días sin acudir a la escuela mientras se recupera de la operación para colocarle el implante coclear, que su hermano mayor también tiene. Este dispositivo supone cierta ayuda para escuchar un poco, si bien "no es la solución perfecta", tal y como señala Ismael.

La importancia de incorporar la lengua de signos

La comunicación a través de lengua de signos sigue siendo prioritaria para las personas con discapacidad auditiva. Ismael cuenta que sus hijos empezaron a aprenderla desde muy pequeños, por lo que ya pueden expresar y entender algunos signos. Por ello, opinan que no existirían problemas de integración si, a nivel estructural, se formase al profesorado para que aprendiese nociones básicas en lengua de signos de forma obligatoria.

"Queremos romper la barrera en este tema porque ya estamos en siglo XXI y tenemos una sociedad más abierta. No quiero que suceda más desde la escuela infantil hasta la primaria, secundaria y en adelante. Que se incorporen normal, sin complicaciones para los padres y las familias que sufren", incide.