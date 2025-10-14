Los taxis de Las Palmas de Gran Canaria adaptan sus taxímetros para comenzar a aplicar las nuevas tarifas

A pesar de que las nuevas tarifas del taxi en Las Palmas de Gran Canaria entraron en vigor la semana pasada, no ha sido hasta este martes cuando los usuarios van a empezar a notar el incremento a raíz de la adaptación de sus taxímetros a los nuevos costos.

El anexo del estadio de Gran Canaria recibía desde las 8:00 horas de hoy a las primeras unidades. Las dos cooperativas del municipio, la de Las Palmas de Gran Canaria y San Cristóbal, realizaban los cambios en los aparatos de forma coordinada.

Tanto este martes como mañana, la explanada facilitada por el Cabildo insular recibirá a 1.600 conductores, 800 cada día. Aún así, aquellos taxistas que no puedan acudir durante estos dos jornadas podrán modificar sus taxímetros en los talleres respectivos de cada cooperativa.

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi de Las Palmas (ATAT), Jean Chabot, destacó que aunque llega con "retraso", se trata de una actualización que el sector demandaba desde hacía tiempo. Añadió que las subidas del IPC, el precio de la gasolina y los problemas de inseguridad que han vivido, principalmente de noche, desalentaban a los conductores a salir a las calles.

"Cuando se adaptan ahora las tarifas ya llegan con retraso porque es la consecuencia del estudio económico que el sector hizo a finales de 2023, que se presentó al Ayuntamiento en julio de 2024 y que fue llevado al Pleno para su aprobación este mismo año", subraya. Aún así, considera que "fomentará el trabajo nocturno gracias a ese pequeño aumento", una de las principales demandas de los usuarios durante el fin de semana.

Nuevas tarifas

Los principales cambios a las tarifas son:

Bajada de bandera . De lunes a viernes sube a 3,05 euros. El fin de semana a 4,30 euros, las noches del 24 y 31 de diciembre y la víspera de Reyes será de 6,95 euros y los días de Navidad, Año Nuevo y Reyes, de 4,75 euros.

. De lunes a viernes sube a 3,05 euros. El fin de semana a 4,30 euros, las noches del 24 y 31 de diciembre y la víspera de Reyes será de 6,95 euros y los días de Navidad, Año Nuevo y Reyes, de 4,75 euros. Suplemento por bultos . En vehículos de hasta cuatro plazas de pasajeros y con equipajes de 50 kilogramos, será de 0,35 euros.

. En vehículos de hasta cuatro plazas de pasajeros y con equipajes de 50 kilogramos, será de 0,35 euros. Radiotaxi. El servicios de radiotaxi sube a 0,60 céntimos.

"Ya tocaba"

Celina y Lidia son taxistas de la cooperativa de Las Palmas de Gran Canaria y San Cristóbal, respectivamente. Charlan fuera del taxi mientras esperan su turno para hacer el cambio. Ambas, con más de una década de trabajo a sus espaldas aseguran que "ya tocaba".

La medida, añaden, supone "un adelanto" para los trabajadores. "Somos los últimos de la cola para lograr una tarifa actualizada", subrayan.

Ahora, el principal reto estará en hacer pedagogía con los clientes. "Habrá que enfrentar las quejas de los que se suban", aunque están convencidas de que la mayoría de los usuarios del taxi entienden, y apoyan, sus reivindicaciones.