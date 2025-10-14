Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Triana oculta un secreto modernista que solo se revela al caer la tarde

Una ruta guiada entre poesía y arquitectura invita a redescubrir la calle más emblemática de Las Palmas de Gran Canaria

Gentío en la calle Triana de Las Palmas de Gran Canaria.

Gentío en la calle Triana de Las Palmas de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria

Los días 16 y 23 de octubre, a las 18:00 horas, la Biblioteca Insular de Gran Canaria propone una experiencia única: una Ruta Modernista por la calle Triana de Las Palmas de Gran Canaria, donde el paisaje urbano y la literatura se encuentran en un viaje teatralizado por la memoria y el arte. Actores y actrices darán vida a las palabras bajo la dirección de Eduardo Perdomo y la coordinación artística de Rosa Escrig.

Literatura, arquitectura y memoria viva

Esta ruta artístico-literaria se enmarca dentro del programa del Cabildo de Gran Canaria con motivo del Centenario de Alonso Quesada. El recorrido, que transcurre por la calle Mayor de Triana y sus vías aledañas, invita a descubrir la huella modernista que transformó el paisaje urbano y el espíritu cultural de la capital a comienzos del siglo XX.

Algunos de los edificios modernistas de la calle Triana

Algunos de los edificios modernistas de la calle Triana

Durante el paseo, los asistentes disfrutarán de lecturas dramatizadas de poemas y textos en prosa de Tomás Morales, Saulo Torón, Miguel Sarmiento y el propio Alonso Quesada, acompañadas de anécdotas históricas sobre la vida cotidiana de la época.

Escenas del pasado entre fachadas y versos

La ruta hará parada en lugares emblemáticos, como la calle Travieso, número 7, donde vivió Alonso Quesada. Allí se evocarán las crónicas costumbristas del poeta, con referencias al tranvía y al reloj que marcaban el ritmo de la ciudad. En la Alameda de Colón, los textos adoptarán un tono satírico y costumbrista, reflejando el carácter de los isleños del pasado.

El recorrido culminará frente al Gabinete Literario, símbolo del esplendor cultural de la ciudad, donde una última lectura cerrará este viaje por el modernismo canario.

El esplendor modernista de Triana

Triana es hoy un auténtico museo al aire libre, repleto de edificios modernistas que conservan la elegancia y sofisticación de principios del siglo XX. Sus fachadas decorativas y su diversidad de estilos arquitectónicos narran la historia de las familias que transformaron la zona en el epicentro del modernismo en Gran Canaria.

Ruta Modernista de Triana

16 y 23 de octubre de 2025

18:00 horas

Salida: Biblioteca Insular de Gran Canaria

