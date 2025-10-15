‘Flores, ¿a qué suena la naturaleza?’: Más de 2.000 escolares de Las Palmas de Gran Canaria ya saben la respuesta

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto en marcha una nueva edición de funciones escolares con el espectáculo ‘Flores, ¿a qué suena la naturaleza?’, una propuesta escénica que fusiona música clásica, danza, ilusionismo y acrobacia aérea.

Más de 2.000 escolares y docentes de 28 centros públicos de la capital asistirán entre este miércoles y jueves a las representaciones, que se celebran en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria a lo largo de cuatro funciones.

La concejala de Educación, Nina Santana, destacó que con esta actividad “el Ayuntamiento refuerza su compromiso con la formación integral del alumnado, promoviendo la sensibilidad artística y el respeto por el entorno natural desde edades tempranas”. Además, subrayó que “el acceso a la cultura es una herramienta fundamental para estimular la creatividad, el pensamiento crítico y la convivencia, pilares esenciales en la educación de los niños y niñas de nuestra ciudad”.

Acercar las artes escénicas

El objetivo de esta iniciativa es acercar las artes escénicas al alumnado de Educación Primaria, fomentando la educación artística y medioambiental a través de una experiencia sensorial en la que confluyen distintas disciplinas. La obra propone un recorrido por los sonidos de la naturaleza con piezas musicales de A. Scarlatti, N. Boulanger y R. Schumann, entre otros compositores.

El espectáculo, producido por byPass Teatro y VANBONN, promotora cultural especializada en la difusión y el patrimonio de la música clásica, invita a escuchar, ver, oler, sentir y tocar, despertando los sentidos desde el comienzo de la vida hasta la esencia del mundo. Un ramo de campánulas, lilas, violetas y rosas recibe al público sobre acogedoras hojas de loto en un concierto inmersivo que pueden disfrutar personas de todas las edades, desde los más pequeños hasta los mayores.

Elenco artístico

El elenco artístico, bajo la dirección del también actor José Carlos Campos, está integrado por el bailarín Sergio Pérez, la soprano Chiara Salerno, el tenor Manuel Gómez Ruiz, el pianista Nauzet Mederos y los acróbatas Levi y Estrella, quienes dan vida a una puesta en escena dinámica y educativa.

‘Flores, ¿a qué suena la naturaleza?’ es una propuesta que forma parte del programa de actividades culturales y pedagógicas que impulsa la Concejalía de Educación, orientado a promover la participación del alumnado en experiencias que complementan su aprendizaje en el aula y que en esta ocasión ha contado con la colaboración del Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.