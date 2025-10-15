Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria abre el plazo de inscripción para la Gala Drag Queen del 50 aniversario

La próxima edición de la Gala Drag, dedicada a «Las Vegas», incrementa los premios y permitirá usar paneles leds durante las actuaciones

Drag Armek se 'desenmascara' como nuevo Drag Queen del Carnaval de Las Palmas

Drag Armek se 'desenmascara' como nuevo Drag Queen del Carnaval de Las Palmas / José Carlos Guerra / Andrés Cruz

David Rodríguez

David Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria abre este miércoles 15 de octubre el plazo de inscripción para participar en la Gala Drag Queen del Carnaval de “Las Vegas”, que se celebrará entre el 23 de enero y el 1 de marzo de 2026.

La próxima edición, que conmemora el 50 aniversario de la fiesta más internacional de la capital grancanaria, aumenta la dotación económica de los premios y presenta importantes novedades técnicas para los participantes.

Según las bases publicadas en la sección Documentación del portal lpacarnaval.com, el ganador del certamen recibirá 4.000 euros, mil más que en las ediciones anteriores.

Los cuatro primeros clasificados también verán incrementada su recompensa, que pasa de 1.500 a 2.500 euros.

El drag saliente mantendrá su premio de 2.500 euros por la actuación de despedida, mientras que los doce finalistas obtendrán 1.500 euros cada uno.

Además, se conserva la bonificación de hasta 300 euros en ayudas a todos los concursantes.

Novedad: paneles leds para las actuaciones

Una de las grandes incorporaciones de este 50 aniversario será la posibilidad de utilizar paneles leds de tres metros por tres metros, proporcionados por la organización, para proyectar imágenes durante las actuaciones.

Hasta ahora, estos elementos eran elaborados artesanalmente por los propios drags.

En total, cada participante dispondrá de cuatro módulos tecnológicos (12 metros lineales) con ruedas, que podrán usarse tanto en la preselección como en la gala final.

Los aspirantes deberán enviar el vídeo o imágenes que deseen proyectar junto con la música (máximo de 3 minutos y 30 segundos) al correo drag@promocionlaspalmas.com dentro del plazo de inscripción, abierto del 15 de octubre al 10 de diciembre de 2025, ambos inclusive.

Selección y votación

El jurado escogerá doce finalistas entre todos los inscritos, quienes competirán por el cetro en la gala final. También se otorgará un premio al mejor diseño.

El orden de actuación se determinará por sorteo y se mantendrá el sistema de votación telemática del público, que representará el 10% de la puntuación total, mientras que el 90% corresponderá al jurado.

Los drags dispondrán de 3 minutos y 30 segundos para mostrar su talento sobre el escenario y podrán estar acompañados por hasta cinco bailarines y ocho ayudantes para los cambios de vestuario, que no podrán aparecer en escena.

