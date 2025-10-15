Expertos sanitarios abogan por romper el silencio social que se produce tras la pérdida de un bebé

El duelo perinatal es un proceso emocional que experimentan los padres tras la pérdida de un bebé en un periodo que abarca desde las primeras semanas del embarazo, hasta los primeros 28 días tras el parto. Se trata de un dolor que se vive en silencio, pues sigue siendo un tabú en la sociedad. Con motivo de la celebración del día internacional que visibiliza estas situaciones, la ciudad acogió ayer las jornadas ‘Duelos invisibles, pérdida visible’.

El objetivo de este evento, celebrado en el Recinto Cultural Jesús Arencibia de Tamaraceite, en Las Palmas de Gran Canaria, fue avanzar en la formación de los profesionales sanitarios y convertirse en un espacio de encuentro de reflexión dedicado a esta realidad. La Fundación Mémora, encargada de dar soporte y de acompañar a las personas y familiares que viven una situación de proceso final de vida, fue la encargada de su organización.

La jornada reunió a una docena de expertos que profundizaron en la atención sanitaria, psicológica y social que requieren las familias que atraviesan este duelo. Silvia de León, jefa de la sección de Obstetricia en el Hospital Materno Infantil, explicó que este es un tema del que se evita hablar en la sociedad, pues en la cultura se ha implantado la creencia de que «lo que no se pregunta no duele y a veces no somos conscientes de que realmente lo que hace daño es el silencio».

Acompañamiento de los familiares

La primera atención sanitaria que se les da a los padres tras el fallecimiento tiene un impacto significativo, pues «marca la forma en la que ellos elaboren el duelo», explicó de León. Sin embargo, la experta en obstetricia y ginecología echa en falta el acompañamiento de los médicos a la familia, durante este momento en el que se encuentran conmocionados y no son conscientes de la importancia que tiene un simple acto como besar o abrazar a la criatura para superar el duelo. En esos momentos es «importante que estemos ahí y que perdamos el miedo a favorecer a la familia», confesó.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Enfermería de Las Palmas, Rita Mendoza, reclamó una respuesta sanitaria rápida ante estas situaciones y confesó que «el sistema se resiente, porque a veces no tenemos las herramientas suficientes para poder dar una respuesta adecuada». Por tanto, cree que el reto que tienen por delante como profesionales es crear espacios donde las familias puedan recordar a sus bebés, que debe hacerse desde la sensibilidad y desde la ética sin «invadir, dirigir o juzgar» a los afectados.

A esta idea, la concejala de Bienestar Social, Igualdad, Cuidados y Salud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Luz Vargas, añadió la importancia de seguir a la familia a lo largo de todo el proceso del duelo: «Hasta ahora, el apoyo suele centrarse en el momento inmediato de la pérdida, pero no en el proceso posterior. Un duelo no atendido puede derivar en problemas de salud mental más graves, por eso debemos poner el foco en la prevención y el acompañamiento continuado».

En Canarias los datos de muerte perinatal son bajos, aclaró de León. Sin embargo, reclamó que no solo se consideren muerte perinatal a los muertos con más de 28 semanas de vida, sino también a los abortos del primer trimestre o las interrupciones voluntarias del embarazo. «También son familias en duelo que tienen unas necesidades especiales y requieren que los profesionales nos acerquemos de una manera adecuada», recalcó.

El acto inaugural también contó con la presencia del viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francis Candil; el director territorial de Mémora en Las Palmas, Alexis Bazaga; la gestora de Desarrollo de Mémora, Leticia Martín y la vicedecana del Colegio Oficial de Psicología de Las Palmas, Nena del Rosario.