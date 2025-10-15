Los feriantes de Las Palmas de Gran Canaria se desesperan con Carolina Darias

La Asociación de Industriales Feriantes de Las Palmas ha roto su silencio y ha hecho sonar la alarma: más de 150 familias viven en una angustia insoportable por la incertidumbre que rodea a la Feria de Navidad en la capital grancanaria. En una carta dirigida a la alcaldesa Carolina Darias, los feriantes exigen una reunión urgente antes de que la desesperación se convierta en un drama social.

Los feriantes recuerdan que durante más de diez años levantaron la Feria de Navidad en Siete Palmas, asumiendo todos los gastos de montaje, seguridad e instalación. Sin embargo, el año pasado el Ayuntamiento organizó una feria paralela en Santa Catalina, adjudicada a empresarios venidos de la península, sin contar con los industriales locales y, lo que es peor, sin que abonaran tasas municipales.

"Mientras a nosotros se nos exigía todo, otros venían a montar gratis", denuncian con amargura. El resultado fue un desastre: pérdidas económicas para los de aquí y un sentimiento de abandono difícil de borrar.

Promesas incumplidas y un silencio que duele

En julio, el concejal de Cultura les prometió que este año sí contarían con ellos, garantizando una segunda reunión para definir espacio y condiciones. Pero han pasado los meses y nadie responde a sus llamadas. Octubre ya está en marcha y lo único que crece es la incertidumbre. "Nos sentimos ignorados, como si no existiéramos. Nos dicen una cosa en privado y en la práctica nos cierran las puertas", lamentan.

El rumor de que desde Tenerife se negocia otra vez con feriantes de fuera ha caído como un jarro de agua fría. "Somos los de aquí, los de siempre, los que generación tras generación hemos sostenido las ferias de esta ciudad. Y ahora nos dejan mirando para otro lado, mientras otros negocian a nuestras espaldas", denuncian en su escrito.

Los industriales insisten en que no piden privilegios, sino igualdad de trato. Defienden que tienen capacidad para ofrecer atracciones inéditas, innovaciones y propuestas que convertirían la feria en un evento histórico para Las Palmas de Gran Canaria. "Cada día de silencio es un tren que pasa, una ilusión que se apaga y una oportunidad perdida para la ciudad y para su gestión, señora alcaldesa", remarcan.

Familias rotas por la incertidumbre

Más allá de la economía, la carta pone rostro humano a la crisis: padres y madres que no saben si tendrán trabajo en Navidad.

"No es solo cuestión de ferias. Es cuestión de dignidad, de poder mantener a nuestros hijos, de no sentir que nuestra propia ciudad nos da la espalda", expresan con crudeza.

La misiva termina con una súplica que deja sin aliento: "Señora alcaldesa, no nos deje en la oscuridad. No se olvide de nosotros. Devuélvanos al menos una palabra de tranquilidad". El reloj corre, la Navidad se acerca y la pelota está en el tejado de Carolina Darias. La decisión que tome marcará no solo la gestión de su gobierno, sino el futuro inmediato de más de 150 familias que hoy claman auxilio.