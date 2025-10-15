La revista 'Spain Travel News' promociona los atractivos de Las Palmas de Gran Canaria a Reino Unido

La revista Spain Travel News, portal de noticias y revista especializado en el sector turístico profesional, promovida por Hosteltur, dedica este octubre un reportaje a la capital de Gran Canaria bajo el titular 'Las Palmas de Gran Canaria, una ciudad de mar conectada con la naturaleza'. La publicación califica a la ciudad como un destino cosmopolita que combina su ritmo urbano con la proximidad a zonas rurales, invitando a descubrir la riqueza del archipiélago en una urbe, a pie o en bicicleta.

Más de 5.000 agentes y agencias de viaje del Reino Unido, uno de los principales mercados turísticos europeos de Las Palmas de Gran Canaria, reciben el boletín de la publicación en el que se promociona a la capital grancanaria.

Playa y montaña

El artículo explica cómo paisajes volcánicos, jardines botánicos y senderos se abren a pocos pasos del centro de la ciudad, permitiendo un contacto directo con el mar y la naturaleza. La publicación reseña enclaves icónicos como El Confital, un paraje natural que fusiona playa y montaña en la península de La Isleta, así como la Caldera de Bandama, un cráter volcánico que ofrece rutas para descender a su interior o para disfrutar de vistas panorámicas desde el Pico de Bandama.

Spain Travel News también pone en valor el Barranco de Guiniguada, un sendero de 7,5 kilómetros que conecta el centro histórico con el Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo, un espacio de 27 hectáreas que exhibe la diversidad vegetal del archipiélago y especies endémicas. La publicación añade como curiosidad la posibilidad de observar los lagartos gigantes de Gran Canaria desde el puente de piedra del Jardín.

Las Canteras

Además, destaca la excelencia de la playa de Las Canteras, considerada una de las mejores playas urbanas de Europa, que se extiende a lo largo de tres kilómetros y ha sido galardonada con la Q de Calidad Turística. La playa ofrece opciones para todos los días, desde un baño tranquilo hasta actividades deportivas, y su paseo marítimo concentra una variada oferta gastronómica y de ocio.