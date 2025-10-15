El ruego de una voluntaria del Banco de Alimentos de Las Palmas: "Necesitamos más ayuda"

Hace tres años que se jubiló y, desde entonces, Rita Mayor forma parte del equipo de voluntarios del Banco de Alimentos de Las Palmas. Cuando trabajaba como profesora llevaba a sus alumnos hasta las instalaciones ubicadas en Mercalaspalmas para sensibilizarlos sobre la realidad que enfrentan muchas familias en situación de pobreza.

«Quería que fueran conscientes de las necesidades que hay y, también, de lo que supone el despilfarro alimenticio». Pero no le sirvió solo a sus estudiantes, a ella también. «Al ver lo que hacían aquí, yo misma me enganché a esta labor y dije que el día que me jubilara vendría. Y aquí estoy».

Entre movimiento de palets de mercancía con aceite, latas de conservas, paquetes de gofio, legumbres y envases de leche, algunos de los productos que forman parte de los lotes que entregan, Rita coordina también al resto de voluntarios y lanza una petición de urgencia para que muchos más se sumen a la labor.

Jubilados y desempleados, el perfil del voluntario

«Faltan voluntarios, creo que en el caso de los jóvenes, por las dificultades que ya tienen en su propia búsqueda de empleo no piensan en venir a esto», lamenta, y justicia, la también coordinadora, Rita Mayor.

El perfil del voluntario es, mayoritariamente, el de jubilados y desempleados, algo que se debe en parte por el propio horario de apertura de las instalaciones de Mercalaspalmas, que se concentra en la jornada de mañana.

Desde el Banco de Alimentos hacen un llamamiento "urgente" para animar a más personas, sobre todo de cara a las campañas de fin de semana, "que es donde más necesitamos que nos ayuden», insiste, Mayor.

Esa labor tiene una nueva prueba de fuego los próximos 7, 8 y 9 de noviembre ante la próxima campaña de recogida en tiendas y supermercados. «Está comprobado que es ahí donde recogemos más alimentos y donaciones económicas», añade.

Quienes se animan a formar parte de esta actividad de servicio social pueden inscribirse por teléfono o a través de la página web de la entidad, rellenando un formulario con sus datos y número de teléfono al que se les contactará. Una vez inscritos, se les entrega un chaleco identificativo para que realicen la labor en las tiendas y supermercados más cercanas a sus domicilios.

14.000 beneficiarios

«Ellos se colocan a la entrada de las tiendas o en las cajas de cobro para invitar a los ciudadanos a donar alguno de los productos que hayan comprado, o para que hagan aportaciones económicas con las que el Banco de Alimentos pueda comprar en ese mismo establecimiento si necesita unos productos concretos».

El vicepresidente de la entidad social, José Ramón Pablos, subraya que el objetivo es ayudar a los más de 14.000 beneficiarios -asociaciones y Ong's adscritas al programa de ayuda de la entidad- con los lotes de comida con lo que, a su vez, ellas se encargan de distribuir entre las familias y colectivos en situación de vulnerabilidad.

El responsable del Banco de Alimentos de Las Palmas destacó que la institución repartió en 2024 casi 3 millones de kilos de alimentos, lo que supone que, "a cada beneficiario adscrito se le entregara 220 kilos».

"Sin su ayuda no podríamos llegar a tanta gente"

Este miércoles, durante las jornadas de puertas abiertas, uno de los donantes habituales se encontraba visitando las instalaciones. La Fundación Canaria Sewa lleva casi una década aportando ayuda económica a la institución. Su portavoz, Ghanshyam Bhagwani, empresario ligado a la comunidad indostánica, destacó la labor que realizan.

"Hemos visto la logística, la forma de hacer y hemos conocido al voluntariado que trabaja aquí, es una gran labor la que hacen por la gente más necesitada", subrayó. "Sin su ayuda, no podríamos llegar a tanta gente".