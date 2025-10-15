Sagulpa vuelve a impulsar el aparcamiento de Vegueta con una inversión de 4,52 millones de euros

La Sociedad Municipal de Aparcamientos de Las Palmas de Gran Canaria (Sagulpa) afronta el ejercicio 2026 con un presupuesto que consolida su papel como instrumento esencial del Ayuntamiento para el impulso de una movilidad urbana más sostenible, eficiente y tecnológicamente avanzada. La memoria y presupuesto del próximo ejercicio, aprobada este mes de octubre, prevé una inversión global de 6.033.606 euros, de la cual más del 72% estará financiada mediante subvenciones públicas. Del presupuesto de seis millones de euros, 4,52 se destinarán a la construcción de un nuevo aparcamiento intermodal que se ubicará en la zona del barranco Guiniguada, en Vegueta.

«Este presupuesto es más que cifras: es una forma de entender cómo mejorar la ciudad desde lo público. Invertir en energía limpia, mejorar y modernizar nuestro servicio semafórico, desarrollar nuevos modos de movilidad o crear espacios más eficientes es nuestra manera de responder a lo que la ciudad necesita hoy. Son decisiones que transforman y que impactan en nuestra calidad de vida», ha destacado José Eduardo Ramírez, concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y presidente de Sagulpa.

Movilidad sostenible y la eficiencia energética

Entre las principales actuaciones, destaca la construcción del Aparcamiento Intermodal del Centro, en la zona del barranco de Guiniguada, con una inversión prevista de 4,52 millones de euros, de los cuales tres millones provienen de los fondos europeos Next Generation, en el marco del proyecto LPGC Mueve.

La nueva infraestructura, de carácter modular y sostenible, incluirá una planta fotovoltaica de 150 kilovatios que abastecerá de energía limpia al propio aparcamiento, permitiendo además volcar excedentes a la red eléctrica.

José Eduardo Ramírez, concejal de Movilidad de la capital grancanaria. / José Carlos Guerra

Asimismo, Sagulpa destinará 561.992 euros al acondicionamiento de la red semafórica municipal, modernizando sus acometidas eléctricas y adaptándolas a la normativa vigente, mientras se avanza hacia la cesión a medio propio de su gestión integral directa.

Otra de las inversiones relevantes será el proyecto de Zona de Bajas Emisiones en el barrio de Las Alcaravaneras, dotado con 250.000 euros. Esta actuación, alineada con la Ley de Cambio Climático, permitirá controlar y reducir las emisiones contaminantes mediante sistemas inteligentes de acceso y vigilancia.

Infraestructuras

La sociedad también acometerá la adecuación y equipamiento de su nueva oficina central en el número 26 de la Avenida Alcalde José Ramírez Bethencourt con una inversión de 150.000 euros financiados con fondos propios. Este espacio albergará el futuro Centro de Control de Tráfico y Zonas de Bajas Emisiones, además de las áreas de innovación tecnológica y administración.

En materia de movilidad activa, Sagulpa invertirá 250.000 euros en la ampliación del sistema de bicicleta pública con la adquisición de nuevas bicicletas eléctricas, así como en el desarrollo del servicio público de patineta, que se prevé poner en marcha durante el segundo trimestre de 2026. Ambos servicios se integrarán progresivamente en un sistema unificado de movilidad compartida, con el objetivo de facilitar una experiencia urbana más cómoda, accesible y sostenible para la ciudadanía.

Por su parte, el nuevo depósito municipal de vehículos en Jinámar, con una inversión inicial de 300.000 euros, iniciará su desarrollo sobre una parcela de más de 26.000 metros cuadrados, avanzando hacia la reordenación del servicio de grúas y custodia de vehículos.

Incremento moderado

El presupuesto para 2026 prevé un incremento moderado del 2% en la masa salarial y consolida la estabilidad financiera de la sociedad, con un resultado económico positivo de 536.333 euros. Sagulpa continuará además destinando el 1% de su cifra de negocios a proyectos de responsabilidad social corporativa, reforzando su compromiso con la comunidad y la movilidad inclusiva, como el programa Sítycleta sin límites.

Junto a las inversiones locales, la empresa seguirá participando en proyectos europeos de innovación como Spine, Impetus, S3Adapt o Viana S+T+ARS, enfocados en la movilidad sostenible, la digitalización y la resiliencia climática urbana.

Con este presupuesto, Sagulpa refuerza su papel como medio propio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y como agente clave de transformación urbana hacia una ciudad más limpia, accesible y sostenible.