Tres años a la espera de la senda peatonal entre El Lasso y Pedro Hidalgo: queda desierta por tercera vez

Ninguna empresa se ha presentado a la oferta para construir una senda peatonal entre El Lasso y Pedro Hidalgo. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lleva tres años intentando sacar adelante este proyecto, que busca crear una ruta verde junto a la construcción de un mirador y la instalación de espacios biosaludables para conectar ambos barrios. Con esta, ya son tres las ocasiones en que la iniciativa queda desierta cuando el gobierno municipal la saca a concurso público.

El proyecto mantiene el mismo presupuesto —922.480 euros— desde que salió a licitación en 2022. La falta de actualización de los precios ha provocado que las empresas no consideren atractivo ejecutar la conexión entre los barrios. "Esta falta de concurrencia se debe, en gran parte, al incremento de los costes de obra desde que el proyecto se licita, en ocasiones superior al Índice de Precios de Consumo (IPC)", explican fuentes municipales. Desde el Consistorio aseguran que se trata de una situación que afrontan numerosas administraciones, así como de la alta carga de trabajo que actualmente afronta el sector privado, lo que limita la disponibilidad de empresas para asumir nuevos proyectos. En esta última ocasión, la oferta se publicó en agosto de este año, con un plazo de ejecución de cuatro meses. Las licitaciones anteriores se realizaron en 2022 y 2023.

La senda peatonal se presentó en 2022 dentro del marco de los fondos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi), para transformar el Cono Sur, y que estaban financiados por los fondos Feder de la Unión Europea. El presupuesto total de estas subvenciones superaba los 17,6 millones de euros, pero solo se ejecutaron unos 7,5 millones, ya que en el plazo de siete años el Consistorio no llevó a cabo buena parte de las 26 obras previstas. De esta forma, la conexión entre Pedro Hidalgo y El Lasso perdió la financiación europea.

Movilidad

El proyecto pretende mejorar la movilidad entre la zona alta del Cono Sur y el resto de la ciudad mediante el acondicionamiento de una ruta existente que refuerce la conectividad entre ambos barrios, según recoge el pliego técnico. "Se pretende contribuir a la mejora social mediante la creación de espacios para el peatón, generando nuevas zonas verdes y con la rehabilitación urbana de la zona", detalla el documento.

La actuación se divide en dos lotes. El primero abarca la renovación del mirador situado al final de la calle Berlioz, en el barrio de Casablanca I. El segundo incluye la creación del sendero peatonal hasta su conexión con el barrio de El Lasso, junto con la urbanización de la calle Pardela.

Respuesta de la oposición

El sendero también busca mitigar los efectos del cambio climático mediante el aumento de la masa vegetal, con la plantación de cerca de 2.600 árboles y arbustos a lo largo de los 650 metros de recorrido. El barrio de Casablanca I también se beneficiará, ya que la senda comienza en la calle Berlioz. A lo largo del trazado se prevén cinco conexiones: una desde la calle Pardela, dos nuevos accesos con rampas y escaleras entre los bloques de la urbanización, otra en el encuentro con la calle Schubert y una última desde la calle Berlioz. Todos los accesos estarán adaptados para eliminar las barreras físicas.

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, pidió a la alcaldesa, Carolina Darias, reformular de inmediato los pliegos, actualizar los importes conforme a la inflación acumulada y publicar un calendario cierto de re-licitaciones para la senda verde y el resto de actuaciones del Cono Sur. "Lo contrario nos aboca a lo peor, que estos proyectos acaben en un cajón, cambien las prioridades y el Cono Sur se quede solo con una colección de recortes de periódico", concluyó la portavoz del PP.