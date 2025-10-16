Alisalem Sidi Zein, del Frente Polisario, critica la "doble posición" de España por reconocer a Palestina mientras "abandona" al Sáhara Occidental

La edición de 2025 del Encuentro Gran Canaria Solidaria ha puesto el foco en el genocidio en Palestina, dirigiendo también la mirada a otros territorios como el Sáhara Occidental, invadido por Marruecos desde la década de los 70. El acto, que se celebró este jueves en Las Palmas de Gran Canaria, reunió a cerca de 80 organizaciones, acciones solidarias y movimientos sociales de la Isla bajo el lema 'Que lo injusto no nos sea indiferente'. Entre ellas se encontraba la Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, que contó con la presencia del delegado del Frente Polisario en Canarias, Alisalem Sidi Zein.

A su juicio, el reconocimiento del Estado Palestino por parte del gobierno español expone una "doble posición incoherente e injusta" respecto al Sáhara Occidental, territorio del que España todavía es potencia administradora. "Defiende la autodeterminación de los pueblos y la soberanía nacional por una parte mientras lo viola en otra. El pueblo palestino tiene derecho a la autodeterminación y la independencia, igual que resto de los países", recalca.

Asimismo, tilda esta postura de "incomprensible" e "hipócrita" teniendo en cuenta las relaciones de "hermandad, amistad y cercanía" que hay entre el pueblo saharaui y el español, con especial hincapié en Canarias.

Responsabilidad histórica y moral

Zein se remonta a 1975, cuando España salió del Sáhara Occidental ante la invasión de Marruecos, para recordar que "el pueblo saharaui lleva 50 años en ese conflicto, luchando por su autodeterminación e independencia". En esa línea, insiste: "No cumplió con su responsabilidad histórica como potencia colonizadora y su responsabilidad moral".

Como consecuencia de ello, señala que el pueblo saharaui lleva medio siglo dividido por "millones de minas" entre los campamentos de refugiados de Argelia, donde las personas viven en carpas en el desierto, y los territorios ocupados por Marruecos. A ello se suma la "explotación de recursos" que el país norteafricano "está robando injusta e ilegalmente".

El papel de Naciones Unidas

Distintos organismos de las Naciones Unidas han emitido numerosas resoluciones sobre el derecho a un referéndum de autodeterminación para el Sáhara Occidental, además de haber establecido la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO). Ante el incumplimiento de estas medidas, Zein considera que a la ONU "le falta una implicación más fuerte y seria para presionar a Marruecos".

Mientras eso no suceda, España seguirá teniendo la "responsabilidad histórica y jurídica como potencia colonizadora del Sáhara, porque todavía no ha culminado el proceso de descolonización", sentencia.