Gran Canaria Solidaria, con la mirada en Palestina: "No se puede ser indiferente ante el sufrimiento humano"

Banderas palestinas, sandías y kufiyas protagonizan este jueves el Encuentro Gran Canaria Solidaria 2025, celebrado en el Parque de San Telmo de Las Palmas de Gran Canaria, bajo el lema 'Que lo injusto no nos sea indiferente'. El dolor por el genocidio y la ocupación israelí en territorio palestino son algunos de los asuntos centrales de la edición de este año que, desde la mañana hasta la noche, reúne actuaciones, talleres, mesas redondas, ponencias y puestos informativos. La jornada también tiene el punto de mira en la pobreza, las migraciones y el pueblo saharaui, aunando cerca de 80 acciones solidarias, organizaciones y movimientos sociales que actúan durante todo el año en la Isla.

"El genocidio que se está produciendo no solamente en Gaza, sino también en Cisjordania, afecta a toda la población palestina". Con estas palabras, el consejero de Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria, Carmelo Ramírez, arrancó un acto en el que también tuvo palabras para otras guerras en el mundo, con especial hincapié en la más cercana a Canarias: "Después de 50 años tenemos que denunciar que Marruecos sigue ocupando ilegalmente el Sáhara Occidental".

Además, en consonancia con el Día Internacional por la Erradicación de la Pobreza, el consejero destacó que "más del 50% de la población mundial" se ve afectada por el empobrecimiento estructural, haciendo que "más de 3.500 millones de personas vivan por debajo de las necesidades básicas".

Guerra y derechos humanos

Gran Canaria Solidaria busca poner el foco en las iniciativas que promueven la solidaridad internacional desde el ámbito local de la mano de los 21 municipios de la Isla y de la sociedad civil organizada. "Es más importante que nunca la generación de espacios de sensibilización y concienciación como este. Estamos en tiempos muy difíciles de totalitarismo y atentados directos contra la democracia, los derechos humanos y el derecho internacional", añadió el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales.

En esa línea Ramírez insistió en que "el racismo, la xenofobia y la guerra están a la orden del día". En palabras del concejal de Solidaridad de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, "la humanidad no puede estar orgullosa" ni celebrar el alto al fuego en Gaza negociado por Trump, que tildó de "paripé" por su falta de garantías. "No se puede ser indiferente ante el sufrimiento humano ni se puede estar contento con el mundo que estamos construyendo", recalcó.

No obstante, resaltó la "sensibilidad" que hay en buena parte de la población, posicionándose España y también Canarias entre los territorios "más sensibles" dentro del papel que está jugando la Unión Europea.

