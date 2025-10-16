¿Qué músico da nombre al primer buque escuela de la temporada que llega al Puerto de Las Palmas?

El muelle Sanapú del Puerto de Las Palmas acoge desde hace unos días el primer buque escuela de la temporada, el Fryderyk Chopin, un velero de dos palos que forma parte del proyecto de formación The Blue School dirigido por la Fundación STS Fryderyk Chopin, que recibe su nombre del célebre compositor franco polaco Frédéric François Chopin, autor del Nocturno en mi bemol mayor, una de sus obras más conocidas.

El barco, operado por la naviera privada polaca 3 Oceans, fue diseñado por el ingeniero naval polaco Zygmunt Choren y se construyó en el Astillero Dora, en la ciudad de Gdynia, entre 1990 y 1992. Con 55 metros de longitud y cuatro de ancho, este bergantín se impulsa con sus 21 velas, que miden un total de 1.200 metros cuadrados, aunque también dispone de un motor diesel de 520 caballos de vapor.

Bauprés

Destaca de esta embarcación su palo de proa, el bauprés, desde el que se proyectan cinco foques o velas triangulares que permiten aprovechar mejor el viento y mejorar la navegación, incluso cuando solo sople una brisa. Además, cada mástil lleva aparejadas seis jarcias en vez de las tradicionales cuatro o cinco que se encuentran en los barcos de tamaños similares.

Detalle del bauprés del ‘Fryderyk Chopin’, uno de sus elementos característicos. / José Carlos Guerra

A bordo se forman como marinos medio centenar de adolescentes que recorren el Mediterráneo y las aguas canarias, aunque también es habitual que fondee en la costa gallega. A lo largo de su historia ha servido como buque escuela para diversas academias privadas y empresas náuticas, tanto procedentes de Polonia como de otros países, como puede ser el caso de Canadá y su West Island College de Nueva Escocia.

Plató de cine

Este barco fue, además, el escenario de una película documental dirigida por Jędrzej Bączyk titulada The Blue School Diaries (Diario de una escuela azul) que se grabó en la primavera de 2015, narra las aventuras de un grupo de adolescentes durante su viaje de aprendizaje entre Lisboa y el Caribe.

A lo largo de este film se retrata cómo es el día a día de los cadetes que se forman en este barco, sus impresiones y la convivencia.

Katarzyna Pajzderska-Kin

De camino a Cabo Verde

El Fryderyk Chopin llegó al Puerto de Las Palmas procedente de Arrecife, donde hizo su escala anterior, y aunque no ha notificado aún la fecha de salida, sí se sabe que esta será corta y que tras esta parada en Las Palmas de Gran Canaria se dirigirá a Cabo Verde.

Mientras dure su estancia en el muelle Sanapú realizará cargará sus depósitos con 18 toneladas de gasoil y gestionará los residuos que se han generado durante su travesía.

Roto durante una tormenta

Este buque escuela sufrió un grave accidente a finales de octubre de 2010, cuando al atravesar una tormenta a 100 millas de las Islas Sorlingas perdió sus dos mástiles y el bauprés. Además, varios cabos se enredaron en la hélice y perdió su capacidad de maniobra. En ese momento, el Fryderyk Chopin trasladaba a 47 alumnos de entre 14 y 16 años que permanecieron a la deriva con sus docentes hasta que puedo ser remolcado hasta la bahía inglesa de Falmouth, en Cornualles, por un barco pesquero. La travesía hasta tierra duró tres días.