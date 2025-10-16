¿Por qué ha regalado Corea una escultura de seis metros a Las Palmas de Gran Canaria? La curiosa historia detrás del 'Greetingman'

¿Qué es el ‘Greetingman’?

El ‘Greetingman’ es una escultura de seis metros de altura y dos toneladas de peso creada por el artista coreano Yoo Young-ho, que representa a una figura humana haciendo una reverencia tradicional coreana de 15 grados y que acaba de ser instalada en Las Palmas de Gran Canaria. Hecha en aluminio y de color azul, carece de rasgos identificativos de sexo, edad o etnia para simbolizar la universalidad del saludo y la unidad entre los pueblos.

Esta pieza forma parte de un proyecto internacional de arte por la paz, con esculturas instaladas en lugares del mundo que mantienen vínculos históricos con Corea, como Uruguay, México, Panamá o Vietnam. La de Gran Canaria es la primera en Europa, y según su autor, busca recordar que “toda relación empieza con un saludo”.

¿Por qué Corea ha regalado esta escultura a Las Palmas de Gran Canaria?

La donación del ‘Greetingman’ es un gesto de agradecimiento de la comunidad coreana hacia la sociedad grancanaria, que acogió a miles de marineros coreanos cuando en los años sesenta y setenta el Puerto de La Luz se convirtió en base de operaciones de su flota pesquera de altura.

Durante dos décadas, más de 10.000 coreanos —entre pescadores, empresarios y familiares— vivieron en la capital, enviando a su país cerca de 870 millones de dólares entre 1966 y 1987, una cifra clave para el desarrollo económico de Corea del Sur tras la guerra.

El lugar elegido, la Plaza de Canarias, tiene un valor simbólico: fue allí, frente al Muelle Santa Catalina, donde en 1966 atracó el primer barco coreano, el Kanghwaho 601, marcando el inicio de una relación que transformó tanto a Canarias como al país asiático.

¿Qué representa el ‘Greetingman’?

El escultor Yoo Young-ho explica que la obra es “un símbolo de paz, agradecimiento y reconciliación”. Su postura de reverencia refleja el respeto de Corea hacia las islas que acogieron a su gente y recuerda a los marineros fallecidos que no pudieron regresar a su tierra.

Antes de la inauguración, una delegación del Consulado de Corea realizó una ofrenda floral en el Cementerio de San Lázaro, donde reposan los restos de 83 pescadores coreanos. Desde 1979, este lugar ha sido un espacio de memoria compartida entre ambos pueblos.

Inauguración del 'Greetingman' / Andrés Cruz

¿Cómo fue la instalación de la escultura?

El 2 de octubre de 2025, dos grandes grúas colocaron cuidadosamente la escultura junto al Titán, frente al mar. El propio Yoo Young-ho supervisó el proceso, que duró una hora, y explicó que el mayor reto no fue la fabricación —que llevó ocho meses—, sino el transporte internacional desde el puerto de Busán, una travesía de dos meses.

El artista confesó su emoción por instalar su obra en un lugar “tan histórico y simbólico” para su país y añadió que aspira a colocar un total de 1.000 Greetingman en todo el mundo, promoviendo la paz y el entendimiento entre culturas.

¿Cuándo y cómo se inauguró?

El 14 de octubre de 2025, el embajador de Corea en España, Lim Soosuk, presidió el acto de inauguración junto al cónsul general Moon-hee Koh, autoridades locales y representantes del Gobierno de Canarias.

La ceremonia, que reunió a más de 400 personas, combinó solemnidad y espectáculo: actuaciones de K-pop, exhibiciones de vehículos Hyundai y un guiño a la cultura popular coreana con personajes de ‘El juego del calamar’.

Durante el evento se leyó una carta del Rey Felipe VI, se destacó la amistad entre Corea y España, y se recordó el 75 aniversario de las relaciones diplomáticas y los 60 años del asentamiento coreano en Canarias, que se celebrarán en 2026.

¿Qué papel tuvieron los marineros coreanos en Canarias?

La llegada de la flota pesquera coreana en los años sesenta convirtió al Puerto de La Luz en un centro neurálgico de la pesca de altura internacional. En 1971, la industria pesquera instalada en Canarias llegó a representar un 5% de las exportaciones totales de Corea del Sur, impulsando su modernización.

Muchos de aquellos marineros trabajaron en duras condiciones y algunos perdieron la vida en el mar o lejos de su país. Su esfuerzo dejó una profunda huella en la economía local y en la historia compartida entre Corea y Canarias.

Hoy, unos 800 ciudadanos coreanos continúan residiendo en la isla, manteniendo vivos los lazos culturales, gastronómicos y económicos que un día nacieron en los muelles.

¿Cómo se mantiene viva esta relación hoy?

La relación entre Corea y Canarias no se limita al pasado. Ambas regiones colaboran actualmente en proyectos de investigación marina, economía azul, energías renovables y tecnología portuaria, impulsados por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias.

Además, la comunidad coreana promueve iniciativas para atraer turismo coreano al archipiélago. De hecho, la televisión pública KBS ha grabado un documental sobre los marineros coreanos titulado Los héroes de pesca originales de Corea, que muestra cómo aquellos trabajadores echaron raíces y contribuyeron al desarrollo social y económico de la isla.

¿Qué legado deja el ‘Greetingman’?

El Greetingman no solo es una escultura: es un puente simbólico entre dos pueblos.

Representa seis décadas de historia compartida, de trabajo, sacrificio y afecto mutuo.

Como afirmó la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, esta obra “resume la historia compartida entre Corea y Canarias, un vínculo nacido en los muelles del Puerto de Las Palmas que hoy se transforma en un símbolo de amistad y cooperación cultural”.