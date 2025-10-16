Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Del Roque Nublo a la Catedral de Santa Ana: los más pequeños de Las Palmas de Gran Canaria aprenden identidad canaria

Las escuelas infantiles dependientes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria estrenan el curso con contenidos elaborados expresamente para estos centros con la realidad del Archipiélago

La alcaldes,a Carolina Darias, junto a la concejala Nina Santana, en la escuela La Sirenita.

Adzubenam Villullas

Las Palmas de Gran Canaria

Vulcanita y la cabra Guayarmina dan la bienvenida a los pequeños cada mañana en la escuela La Sirenita; y es que los niños y niñas de 0 a 3 años inscritos en la red de escuelas infantiles de Las Palmas de Gran Canaria conocen desde este curso contenidos canarios. El Ayuntamiento de la capital ha preparado para este curso un proyecto educativo pionero a nivel nacional en el que centra los contendios en la realidad del Archipiélago, con material elaborado expresamente para estos centros.

La alcaldesa, Carolina Darias, y la concejala de Educación, Nina Santana, dieron por inaugurado el curso este jueves -más de un mes después de la apertura de las aulas, eso sí-. La red está constituida por 11 escuelas distribuidas por todo la ciudad con un total de 1.214 plazas que vuelven a colgar el cartel de completo. La inversión alcanza un año más los seis millones de euros, con recursos propios municipales.

La iniciativa, en la que los pequeños conocerán espacios emblemáticos como el Roque Nublo o la catedral de Santa Ana, parte de un proceso participativo entre padres, docentes y expertos. Se trata de un proyecto que viene a "reforzar la identidad canaria", precisó Darias, en el que el alumnado aprenderá de una forma adaptada a su edad de una manera didáctica y amena. Por su parte, Santana destacó el papel innovador de esta iniciativa.

Bonificación a las familias

Esta red de escuelas infantiles viene a suplir la falta de plazas de 0-3 en los centros públicos dependientes de la Comunidad Autónoma. El Consistorio otorga una bonificación al 95% de las familias matriculadas, de las que el 70% tienen la matricula completamente gratuita. "La ciudad hace un esfuerzo muy importante para que las familias tengan acceso a este servicio público principal", resaltó Darias a los medios en su visita a la escuela La Sirenita, en Tamaraceite.

Lo cierto es que el curso escolar 2025-2026 comenzó el pasado mes de septiembre con un traspies. Tres niños sordos fueron rechazados al no haber personal docente adaptado para atender a un alumnado con este tipo de necesidades. Tras la denuncia pública de las dos familias implicadas, el Ayuntamiento ha incorporado a una mediadora con formación especializada, por lo que los niños están ya en un aula.

Santana aclaró este jueves que esa situación ya estaba solventada y que están trabajando en la inclusión del alumnado. La concejala puso énfasis en la necesidad de ir mejorando de aquí a 2030, con la incorporación de nuevos perfiles educativos "para que la escuela inclusiva sea una realidad en nuestro municipio y sea una bandera de la inclusión real y efectiva en las escuelas infantiles".

"Para el gobierno de progreso es uno de los objetivos prioritarios, seguir avanzando en este desarrollo personal, colectivo, educativo e integrador", añadió la alcaldesa. El fomento de esta red de centros educativos entra dentro de la iniciativa 'Las Palmas más que bien', una de las líneas de trabajo del equipo liderado por Darias.

