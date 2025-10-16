Ruidos y escándalos hasta el amanecer: vecinos de Playa Chica exigen el cierre de un ‘after’

«Vemos gente en la calle drogándose y haciendo escandalera toda la noche, hasta las 11 de la mañana». Quien habla es Armando Peña, vecino de la calle Grau Bassas, en Las Palmas de Gran Canaria. Vecinos del entorno de Playa Chica se concentraron en la tarde de este jueves exigiendo el cierre de un after que les trae de cabeza. En los últimos meses, los vídeos de gente chillando sin algún motivo aparente, peleándose o golpeando mobiliario urbano se han vuelto el pan de cada día, de ahí que los residentes de esta zona de Las Canteras se hayan hartado.

Los vecinos que se concentraron en esta vía aledaña a la playa reclamaron el cierre de este local y un control de horarios que permitan una conciliación. «Soy pro derecho al ocio, pero debe de haber una regulación de todo esto», resaltó Peña este jueves. Estos indican que llevan viviendo esta situación desde hace «al menos dos años» y que ha ido a más, «la Policía viene y actúa, es verdad, pero no entendemos por qué no cierran el local».

Vídeos virales

«La situación se ha ido dilatando en el tiempo y es insostenible», insistió este vecino. Según este, ha bajado con sus hijos a la calle y ha visto a gente consumiendo estupefacientes a plena luz del día, «al final tienes miedo de que se nos cruce una persona de estas completamente borracha o drogada y pase cualquier cosa».

Concentración de los vecinos de Grau Bassas. / LP/DLP

También afirmó que hay locales en las inmediaciones cuyos dueños «llevan tiempo queriendo venderlos y les es imposible por el panorama que hay». Y es que esta esquina de Grau Bassas con Nicolás Estévanez se ha hecho famosa por los vídeos virales que circulan en redes sociales cada fin de semana de peleas y escandaleras.

Esta situación que denuncian se añade a la de la cercana discoteca situada en pleno frente de Playa Chica, cuyos ruidos también han denunciado los vecinos en ocasiones anteriores. La conciliación del ocio nocturno y el descanso vecinal es uno de los grandes debates abiertos en la capital grancanaria en estos momentos. De hecho, las denuncias por ruidos han obligado al Ayuntamiento a restringir el horario de las terrazas de la cercana plaza de los Betancores.