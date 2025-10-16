El Cicca acoge la final del concurso de jóvenes intérpretes y compositores: conoce a los finalistas

Quince solistas, dúos y grupos competirán este viernes, a partir de las 20.00 horas, para convertirse en el ganador del Certamen de Jóvenes Creadores e Intérpretes organizado por la Concejalía de Juventud de Las Palmas de Gran Canaria, cuya final se celebrará en el Teatro del Centro de Iniciativas de la Caja de Canarias (Cicca).

La concejala de Juventud, Carla Campoamor, asegura que «este certamen se consolida como una plataforma para impulsar la creatividad y el talento musical de la juventud grancanaria, ofreciendo a las nuevas generaciones de artistas la oportunidad de desarrollarse y darse a conocer ante el público».

Finalistas

Así, los finalistas que participarán en esta edición son los solistas Juan Salvador Leal Rivero, Noelia Olivares Falcón, Ariadna Barba Guerrero, Antonio Moral Rubio, Gabriel Rodríguez Armas, Paula Teresa Espinosa Alonso, José Antonio Linares Romero, Cristina Marta Fernández Giannattasio, Marta Berlín Talavera, Kaysey Medina Rodríguez, Ana M. García Rodríguez y Juan Francisco Gil Darias, junto a los dúos compuestos por Michael Ángelo Melián Rosales y Claudia Rodríguez García; y Juan Fernando Quesada Ruiz y Juan Carlos Álamos del Rosario; y el grupo conformado por Pablo Ramos León, Silvia Santana García y Raúl Villarraso Morales.

La concejala de Juventud, Carla Campoamor, dialoga con los participantes de la final del Certamen de Canción de Jóvenes Creadores e Intérpretes / La Provincia / t

Durante la gala, que es gratuita hasta completar aforo, los jóvenes intérpretes actuarán en directo para defender sus composiciones ante el jurado y el público.

Premios

El certamen contempla un primer premio de 1.000 euros, junto a la grabación en estudio y la producción de un videoclip de la canción ganadora; un segundo premio de 500 euros y un tercero de 250 euros.

El Certamen de Canción de Jóvenes Creadores e Intérpretes es una iniciativa promovida por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para fomentar la expresión artística y apoyar la creación musical original entre jóvenes de entre 14 y 30 años de edad.