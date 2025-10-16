Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Cicca acoge la final del concurso de jóvenes intérpretes y compositores: conoce a los finalistas

La gala es gratuita y contará con la actuación en directo de los 15 aspirantes

Algunos de los finalistas junto a la concejala de Juventud en el espacio La Grada.

Algunos de los finalistas junto a la concejala de Juventud en el espacio La Grada. / La Provincia

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Quince solistas, dúos y grupos competirán este viernes, a partir de las 20.00 horas, para convertirse en el ganador del Certamen de Jóvenes Creadores e Intérpretes organizado por la Concejalía de Juventud de Las Palmas de Gran Canaria, cuya final se celebrará en el Teatro del Centro de Iniciativas de la Caja de Canarias (Cicca).

La concejala de Juventud, Carla Campoamor, asegura que «este certamen se consolida como una plataforma para impulsar la creatividad y el talento musical de la juventud grancanaria, ofreciendo a las nuevas generaciones de artistas la oportunidad de desarrollarse y darse a conocer ante el público».

Finalistas

Así, los finalistas que participarán en esta edición son los solistas Juan Salvador Leal Rivero, Noelia Olivares Falcón, Ariadna Barba Guerrero, Antonio Moral Rubio, Gabriel Rodríguez Armas, Paula Teresa Espinosa Alonso, José Antonio Linares Romero, Cristina Marta Fernández Giannattasio, Marta Berlín Talavera, Kaysey Medina Rodríguez, Ana M. García Rodríguez y Juan Francisco Gil Darias, junto a los dúos compuestos por Michael Ángelo Melián Rosales y Claudia Rodríguez García; y Juan Fernando Quesada Ruiz y Juan Carlos Álamos del Rosario; y el grupo conformado por Pablo Ramos León, Silvia Santana García y Raúl Villarraso Morales.

La concejala de Juventud, Carla Campoamor, dialoga con los participantes de la final del Certamen de Canción de Jóvenes Creadores e Intérpretes

La concejala de Juventud, Carla Campoamor, dialoga con los participantes de la final del Certamen de Canción de Jóvenes Creadores e Intérpretes / La Provincia / t

Durante la gala, que es gratuita hasta completar aforo, los jóvenes intérpretes actuarán en directo para defender sus composiciones ante el jurado y el público.

Premios

El certamen contempla un primer premio de 1.000 euros, junto a la grabación en estudio y la producción de un videoclip de la canción ganadora; un segundo premio de 500 euros y un tercero de 250 euros.

Noticias relacionadas y más

 El Certamen de Canción de Jóvenes Creadores e Intérpretes es una iniciativa promovida por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para fomentar la expresión artística y apoyar la creación musical original entre jóvenes de entre 14 y 30 años de edad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
  2. La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
  3. Adiós a un Mercadona de Las Palmas de Gran Canaria
  4. Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
  5. Pancartas y banderas para dar la bienvenida al mandatario chino
  6. Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
  7. Adiós a uno de los supermercados más céntricos de Las Palmas de Gran Canaria
  8. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa

El Cicca acoge la final del concurso de jóvenes intérpretes y compositores: conoce a los finalistas

El Cicca acoge la final del concurso de jóvenes intérpretes y compositores: conoce a los finalistas

Del Roque Nublo a la Catedral de Santa Ana: los más pequeños de Las Palmas de Gran Canaria aprenden identidad canaria

Del Roque Nublo a la Catedral de Santa Ana: los más pequeños de Las Palmas de Gran Canaria aprenden identidad canaria

Gran Canaria Solidaria, con la mirada en Palestina: "No se puede ser indiferente ante el sufrimiento humano"

Gran Canaria Solidaria, con la mirada en Palestina: "No se puede ser indiferente ante el sufrimiento humano"

¿Qué músico da nombre al primer buque escuela de la temporada que llega al Puerto de Las Palmas?

¿Qué músico da nombre al primer buque escuela de la temporada que llega al Puerto de Las Palmas?

¿Qué es esa estructura que están montando junto al teatro Pérez Galdós? Los secretos del nuevo pabellón ‘De Roca Madre’

¿Qué es esa estructura que están montando junto al teatro Pérez Galdós? Los secretos del nuevo pabellón ‘De Roca Madre’

Los tres niños sordos que fueron rechazados consiguen plaza en las escuelas municipales infantiles

Los tres niños sordos que fueron rechazados consiguen plaza en las escuelas municipales infantiles

¿Por qué ha regalado Corea una escultura de seis metros a Las Palmas de Gran Canaria? La curiosa historia detrás del 'Greetingman'

¿Por qué ha regalado Corea una escultura de seis metros a Las Palmas de Gran Canaria? La curiosa historia detrás del 'Greetingman'

Un estudio revela que Arrecife es la ciudad menos saludable de España: Gran Canaria está entre las zonas con menos bienestar del país

Un estudio revela que Arrecife es la ciudad menos saludable de España: Gran Canaria está entre las zonas con menos bienestar del país
Tracking Pixel Contents