¿Qué es esa estructura que están montando junto al teatro Pérez Galdós? Los secretos del nuevo pabellón ‘De Roca Madre’

Quienes estos días pasean por los alrededores del Teatro Pérez Galdós habrán notado una estructura que despierta la curiosidad de transeúntes y vecinos. Se trata de ‘De Roca Madre’, el pabellón que servirá como corazón del TAC! Festival de Arquitectura Urbana, cuya cuarta edición se celebrará en Las Palmas de Gran Canaria del 30 de octubre al 28 de noviembre.

Este singular espacio, que ya empieza a tomar forma en la Plaza de Stagno, propone una experiencia en la que arquitectura, arte y sostenibilidad se dan la mano en pleno casco histórico.

Una mirada joven sobre la ciudad

El TAC! Festival de Arquitectura Urbana nació en 2022 como una iniciativa del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) y la Fundación Arquia. Su objetivo: impulsar la arquitectura joven, efímera y sostenible, fomentando el diálogo entre la ciudadanía y el entorno urbano.

Construcción del pabellón 'De Roca Madre' / LP/DLP

En esta edición, Las Palmas de Gran Canaria se une a Alicante como Ciudad TAC!, reafirmando su apuesta por la cultura y el espacio público, además de su ambiciosa candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031.

‘De Roca Madre’: tradición, reciclaje y territorio

El pabellón ‘De Roca Madre’, diseñado por los arquitectos Alejandro Carrasco Hidalgo, Eduardo Cilleruelo Terán, Alberto Martínez García y Andrea Molina Cuadro, parte de una idea tan poética como contundente: construir desde la tierra y los residuos.

La estructura combina piedras recogidas de las costas grancanarias con plásticos reciclados por el colectivo Precious Plastic Gran Canaria, dando forma a una pieza que simboliza el contraste entre el tiempo geológico de la isla y el impacto acelerado del ser humano sobre el medio ambiente. “Queremos que el visitante sienta el territorio bajo sus pies, pero también el peso de nuestras propias huellas sobre él”, explican los autores del proyecto.

El resultado es un espacio de encuentro que mezcla técnicas constructivas tradicionales de piedra y madera con materiales contemporáneos, generando una reflexión sobre los microplásticos y residuos que las corrientes oceánicas arrastran hasta las playas de Gran Canaria.

Construcción del pabellón 'De Roca Madre' / LP/DLP

Un festival que dialoga con la ciudad

Además del montaje del pabellón, el TAC! Festival incluirá un completo programa de actividades abiertas al público, talleres y encuentros con agentes culturales locales, con el propósito de acercar la arquitectura contemporánea a los ciudadanos.

Durante un mes, el entorno del Pérez Galdós se convertirá en un laboratorio urbano donde pensar la ciudad desde nuevas perspectivas: cómo habitamos, cómo construimos y cómo transformamos nuestros espacios compartidos.

Una cita con el futuro de la arquitectura

El TAC! Festival busca cada año redefinir la relación entre arquitectura y sociedad a través de la creación de pabellones efímeros en distintas ciudades españolas. Las Palmas de Gran Canaria acoge así un proyecto que no solo pone en valor su paisaje urbano, sino que también invita a imaginar una ciudad más sostenible, creativa y viva.