El tratado con Mercosur impulsa a La Luz como alternativa a Róterdam

El experto en Aduanas y Comercio Internacional Antonio de la Ossa asegura que el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el Mercosur que se ultima en estos momentos se presenta como «una oportunidad única» para Canarias y el Puerto de Las Palmas, y así lo defenderá durante las jornadas Shipping Canary Islands que organiza la Federación de Operadores Logísticos y Servicios Portuarios, Oneport, los días 20 y 21 de octubre en el Hotel Santa Catalina, con el lema ‘Tendencias globales del transporte marítimo: el futuro de los Puertos Canarios’.

De la Ossa asegura que este tratado «promete transformar las relaciones comerciales entre dos bloques que representan casi una cuarta parte del Producto Interior Bruto mundial». En concreto, detalla, se propone la «eliminación progresiva de aranceles sobre el 91% de las exportaciones europeas y el 92% de las exportaciones de Mercosur, con plazos de desgravación adaptados a la sensibilidad de cada sector». Además, los productores europeos accederán a un «mercado de 750 millones de consumidores», mientras que los exportadores sudamericanos pueden ser más competitivos en «el mayor mercado integrado del planeta».

Atentos a los precios y la calidad

Entre los desafíos que detecta este experto se encuentran las «cláusulas de salvaguardia reforzadas que permitirán a la Unión Europea actuar si un aumento repentino de importaciones» o la reducción de precios en relación con los de los productos europeos.

Imagen de archivo de una de las terminales de contendedores del Puerto de Las Palmas. / La Provincia

También se «preserva sin concesiones la normativa comunitaria en materia de seguridad alimentaria, bienestar animal y trazabilidad» para mantener los estándares europeos.

4.000 millones de euros al año

El experto compartirá durante su ponencia datos como que la Unión Europea exporta a los países de Mercosur 55.000 millones de euros en bienes y 29.000 millones de euros en servicios y que «la supresión de aranceles al 91% de los productos exportados a Mercosur proporcionarán un ahorro de más de 4.000 millones de euros anuales» que las empresas podrán invertir en «I+D+i, formación, capacitación y talento o en recursos humanos». Por otra parte, se calcula que las exportaciones de los productos europeos «se incrementarán entre un 39% y un 40% (unos 49.000 millones de euros) con un impacto positivo sobre la creación de 440.000 nuevos puestos de trabajo».

Asimismo, asevera que la repercusión será inmediata. «Se prevé un incremento en la demanda de transporte marítimo, en especial de contenedores refrigerados para productos agroalimentarios» y en los puertos, «la coordinación entre transitarios, aduanas y autoridades sanitarias será clave para evitar cuellos de botella en un contexto de mayores volúmenes y controles más exigentes».

Singularidad aduanera y fiscal

En este escenario, «la singularidad aduanera y fiscal, la ubicación en las Islas de dos Zonas Francas y los beneficios de la ZEC se convierten en herramientas que facilitarán, por una parte, el crecimiento de las corrientes tradicionales de intercambios con Mercosur y, por otra, la generación de proyectos de inversión que permitan la triangulación con África y la posible consolidación de Canarias como punto de entrada en Europa».

Además, de la Ossa cree que este acuerdo puede propiciar que el Puerto de Las Palmas gane terreno a Róterdam e «incremente su porcentaje de participación en este comercio» dada su situación geográfica y las alianzas público-privadas existentes. «Si a ello añadimos los índices de eficiencia y facilitación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Agencia Tributaria Canaria, disponemos de herramientas para conseguir este objetivo. Canarias puede convertirse en un eje logístico clave para aprovechar esta oportunidad que nos otorga el multilateralismo».