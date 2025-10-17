Así es la nueva lucha contra las ratas y las cucarachas: el triple de personal y alternancia de los productos

Seis equipos en vez de dos, alternancia de los productos insecticidas y raticidas, y campañas intensivas en primavera y otoño. Estas son tres de las características del nuevo servicio de control de plagas que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha contratado por 820.000 euros por dos años, prorrogables otros tres, lo que haría que el coste para la ciudad ascendiera a los dos millones de euros.

La alcaldesa, Carolina Darias, y la concejala de Salud Pública, Carmen Luz Vargas, presentaron este viernes el nuevo contrato en el parque Santa Catalina, donde una de las trabajadoras del servicio detalló algunas de las peculiaridades de los productos que utilizará la ciudad para intentar poner fin a las plagas de roedores e insectos en las vías y espacios públicos.

Más calles en menos tiempo

El servicio pasará de tener dos a seis equipos, unos municipales y otros de la adjudicataria, lo que «permitirá realizar planificaciones por todos los barrios de la ciudad y además seguir atendiendo, cuando sea necesario, la demanda de los vecinos y vecinas en el caso de que vean alguna plaga que requiera intervenir» de forma ágil, aseveró la regidora municipal. Para facilitar la comunicación con la ciudadanía, el Consistorio capitalino dispone de un correo electrónico -controldeplagas@laspalmasgc.es- y el teléfono 928 448 745.

Carolina Darias, Carmen Vargas y trabajadores del servicio. / La Provincia

«Es un salto muy importante; va a suponer casi un 150% más de personal que se va a dedicar al control de plagas en la ciudad», sentenció Darias.

Más de 200 vías

Desde la entrada en vigor del nuevo contrato hace unos días, la empresa adjudicataria «ya se ha intervenido en cerca de 200 calles de la ciudad», añadió la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, que defendió que se va «a notar una mejoría considerable en relación con las plagas de la ciudad». Como referencia, la institución realizó 1.705 actuaciones de enero a septiembre de este año, cuando en todo 2024 se realizaron 1.602.

Aunque la preocupación por la presencia de cucarachas y roedores en espacios públicos de la capital grancanaria viene de lejos, esta ha aumentado en los últimos meses por las imágenes de ratas en Mesa y López, incluso dentro del escaparate de un negocio, o el foco de La Paterna, entre otros lugares de la ciudad.

Variedad de venenos

Una de las estrategias del nuevo contrato para poner fin a las plagas de roedores e insectos en la ciudad es la utilización de distintos tipos de raticidas e insecticidas, y productos de desinfección, lo que reduce considerablemente el riesgo de que los animales se acostumbren poco a poco a ellos y pierdan efectividad. De igual manera, también se cambiarán los cebos que se usen para atraer a las ratas e insectos a los diferentes venenos.

Una de las operarias detalla las características de los productos utilizados. / La Provincia

Por otro lado, para garantizar que estos productos no ocasionen daños a otros animales como perros y gatos, explicó una de las operarias del servicio, se colocarán en oquedades de difícil acceso para estos.

Los lugares donde se centrarán las labores son la red de alcantarillado, los sistemas lumínicos de la ciudad, los parterres y las palmeras, es decir, zonas en donde la empresa especializada sabe que puede haber una presencia importante y, por tanto, se lucha directamente contra ella», precisó la alcaldesa.

Colaboración ciudadana

Carolina Darias recordó que a pesar de los esfuerzos que realiza el Ayuntamiento capitalino y la empresa adjudicataria, la concienciación y colaboración ciudadana es vital para atajar este problema sanitario. Por este motivo, recuerda que no deben alimentarse a los animales en la vía pública, como ocurría con los gallos de La Paterna o los gatos en otros lugares, puesto que la comida que se servía a estas aves atraía luego a los roedores.

En el caso de las colonias felinas registradas, el Consistorio ya había indicado que después de alimentar a los gatos es imprescindible retirar los comederos y bebederos.

Refuerzo en primavera y otoño

Aparte de la planificación ordinaria de este servicio y de las acciones puntuales que se lleven a cabo para dar respuesta a las demandas ciudadanas, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha previsto realizar campañas intensivas en primavera y otoño, que «son temporadas donde puede haber una proliferación» de estos animales, por lo que se ha determinado hacer «un refuerzo especial».