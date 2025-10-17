Nueve claves para entender el nuevo pabellón efímero junto al teatro Pérez Galdós: ¿por qué 'De Roca Madre' es tan especial?

1. ¿Qué es el pabellón “De Roca Madre”?

Es una intervención arquitectónica y educativa ubicada en la plaza Stagno, junto al teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria. Concebido como una sección geológica construida, el pabellón invita a los ciudadanos a “leer” la historia de la isla a través de sus materiales, sus capas y su forma.

2. ¿Cuál es el propósito principal del proyecto?

Su objetivo no es solo estético, sino pedagógico y ambiental. “De Roca Madre” busca fomentar una reflexión ciudadana sobre la relación entre el ser humano y la Tierra, mostrando cómo la geología y la acción humana se entrelazan en el paisaje de Gran Canaria.

3. ¿Cómo es su diseño arquitectónico?

El pabellón está formado por dos muros de gaviones paralelos —rellenos de piedras locales— y una cubierta ligera de madera. Su estructura lineal y permeable genera un recorrido cubierto que ofrece sombra, asiento y una nueva perspectiva del paisaje.

Proyecto "De Roca Madre". / LP/DLP

4. ¿Qué simbolizan los muros de gaviones?

Estos muros representan una sección estratigráfica del territorio insular. Cada capa de piedra muestra un periodo geológico diferente:

Piedra amarilla de Arucas

Piedra azul de Tinoca

Toba volcánica de Gáldar

Puzolana

Callaos de laja

Piedra de aragonito

De esta forma, el pabellón exhibe la historia de la isla como si fuera una vitrina geológica.

5. ¿Qué significa el “estrato humano” o capa de plástico?

La parte superior de los muros incluye una capa de “sedimentos plásticos”, creada junto al colectivo Precious Plastic Gran Canaria. Es un testimonio visible del Antropoceno, la era geológica marcada por el impacto humano. Esta capa de residuos reciclados denuncia la contaminación y al mismo tiempo promueve la acción comunitaria.

6. ¿Qué materiales se han utilizado?

El pabellón combina piedra y madera local —símbolo de la tradición canaria— con materiales que representan la era moderna. La mezcla busca dialogar entre el pasado geológico y el presente ecológico, mostrando una arquitectura arraigada y responsable.

7. ¿Qué innovaciones sostenibles incorpora?

Su cubierta integra un sistema de celosías de terracota con filtro catalizador de dióxido de titanio (TiO₂), capaz de purificar el aire al fijar partículas contaminantes. Además, una capa superior de piedra de aragonito contribuye a mantener la temperatura de manera natural.

Construcción del pabellón 'De Roca Madre'. / LP/DLP

8. ¿Qué actividades se desarrollarán en el pabellón?

El espacio se concibe como un centro vivo y participativo. Acogerá:

Talleres y debates sobre paisaje y sostenibilidad.

sobre paisaje y sostenibilidad. Charlas con expertos como el geólogo Miguel Rodríguez y el artista Pablo San José .

con expertos como el geólogo y el artista . Actividades para niños sobre geología y reciclaje.

sobre geología y reciclaje. Exposiciones y laboratorios ciudadanos para fomentar la educación ambiental.

9. ¿Por qué es importante esta obra para Las Palmas de Gran Canaria?

“De Roca Madre” trasciende lo arquitectónico para convertirse en un manifiesto ecológico y educativo. Es una lección construida sobre la historia de la isla que invita a repensar nuestra relación con el entorno, un ejemplo de cómo la arquitectura puede enseñar, inspirar y transformar la conciencia colectiva.