Sangre sobre la arena

Hubo un tiempo en que el mayor temor no era la muerte, sino la deshonra. Por ello, fueron innumerables las ocasiones en que dos caballeros arriesgaron la vida para dirimir asuntos donde estaban en juego su reputación o su dignidad. Nacido en la antigüedad, el duelo de honor se convirtió en una práctica socialmente aceptada que alcanzó su apogeo durante el Romanticismo. Sin embargo, aquella costumbre, convertida en una lacra, comenzó a declinar hacia finales del siglo XIX, hasta quedar reducida a una reliquia del pasado en los albores del XX.

De ahí que sepamos cuándo tuvo lugar el último duelo celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, protagonizado por un isleño y un peninsular.

El primero era Antonio Benítez Álvarez, un joven de unos veinte años, hijo de Plácido Benítez Llarena –secretario municipal del Juzgado del Distrito de Vegueta y descendiente de una antigua familia canaria tradicionalmente vinculada al ámbito de la escribanía pública y la Justicia– y de Matilde Álvarez, una de las principales animadoras de la vida cultural y artística de la ciudad.

No en vano, las tres hermanas de Antonio habían contraído matrimonio con destacadas personalidades de la sociedad grancanaria. Matilde Benítez Álvarez –aficionada al canto– estaba casada con el joven médico Bernardino Valle y Gracia, quien por entonces acababa de cesar en sus funciones como alcalde accidental. Pilar había desposado a Federico Valido Guerra, profesor interino de dibujo en la Escuela Normal de Maestros de Las Palmas, institución que con el tiempo se transformaría en la Escuela de Magisterio. Finalmente, Dolores había unido su vida a la de Nicolás Martinón Navarro, jefe de administración comercial de la casa Elder.

Una tarde de octubre de 1916, Antonio paseaba, como era costumbre en la época, con una señorita por los ya desaparecidos jardines de la Alameda de Colón. Durante aquel paseo se cruzaron con el oficial de Intendencia Carlos Díaz Pérez, nacido veintiún años antes en Cebreros (provincia de Ávila), y destinado hacía pocos meses al cuerpo de Intendencia de la isla.

Al parecer, el oficial dirigió a la dama unas palabras impropias, y Antonio, considerando que aquella insolencia había mancillado su honor, no dudó en retarlo a duelo para reparar la ofensa.

Para no quedar como un cobarde, el oficial no tuvo más remedio que recoger el guante. Sin embargo, como correspondía a dos hombres de honor, ambos acordaron que el duelo no se libraría con pistola –arma que podría resultar mortal sin pretenderlo–, sino con acero, pactando además que el enfrentamiento no sería a muerte, sino a primera sangre; es decir, concluiría en el instante en que uno resultara herido. Unas gotas del líquido escarlata bastarían para lavar la afrenta.

Como los duelos no solo estaban prohibidos sino ampliamente reprobados –aunque en la Península aún se batían periodistas y otros profesionales liberales–, eligieron como campo del honor un paraje entonces despoblado a las afueras de la ciudad: Punta Brava, topónimo que doce años más tarde sería sustituido por el de La Cícer, tras la construcción de dicha central eléctrica.

La mañana del miércoles 18 de octubre, los duelistas llegaron a la Playa de las Canteras acompañados por sus respectivos padrinos, elegidos entre sus amistades, y por los doctores Manuel González Jaraba y Gregorio León Morales. La playa se encontraba completamente desierta, pues la moral de la época censuraba los baños en el mar.

Una vez en la arena, antes de colocarse en sus puestos, ambos contendientes se despojaron de sus ropas exteriores de cintura para arriba y de cuantos objetos pudieran interceptar o desviar la punta del acero.

Siguiendo los códigos que regulaban aquellos lances, los padrinos y doctores se ubicaron a derecha e izquierda de los contendientes. Sin embargo, en esta ocasión habían prescindido de la levita negra de rigor, sustituyéndola por atuendos más discretos que no despertaran la curiosidad de algún pescador madrugador o paseante ocasional que pudiera convertirse en testigo involuntario de aquel ritual anacrónico.

Colocados los duelistas en sus puestos, el juez de campo pronunció las palabras rituales prescritas por el código, recordándoles que el lance concluiría a primera sangre y exhortándolos, como última tentativa de concordia, a buscar una reparación menos cruenta. Ante el silencio obstinado de ambos, preguntó si estaban listos. Las dos voces respondieron con firmeza casi simultánea. Entonces, elevando el brazo en un gesto solemne, el juez lo dejó caer de súbito, y aquel movimiento –más elocuente que cualquier palabra– desató el combate.

Apenas se cruzaron los aceros cuando Antonio, enfrentado a la pericia de un militar de carrera, perdió pie y cayó sobre la arena. La hoja de su adversario le había alcanzado en la mano derecha y en la cabeza, provocándole heridas que, aunque no fueran graves, resultaron aparatosas: un tajo profundo le surcaba la palma y otro había desprendido parcialmente el cuero cabelludo, tiñendo de rojo la arena dorada. Los doctores acudieron de inmediato mientras el oficial, cumplido ya el código, retrocedía con el acero aún en alto. La sangre había zanjado la cuestión.

A pesar de que días después la prensa inmortalizó el lance en letras de molde, los duelistas quedaron impunes. El incidente, además de no haber resultado mortal, parecía insignificante frente a los millones de hombres que por aquellas fechas caían en los frentes de la Primera Guerra Mundial, y las autoridades optaron por mirar hacia otro lado.

Sin embargo, una sombra de sospecha planeó sobre lo que ocurrió después. A finales de febrero de 1917, apenas mes y medio después de que Bernardino Valle y Gracia –cuñado del derrotado– volviera a ocupar la alcaldía, el vencedor fue trasladado a Melilla, en plena Guerra del Rif. ¿Castigo velado o simple coincidencia? Fuera como fuese, el oficial demostró su valía en el enclave, donde fue condecorado con la Medalla Militar de Marruecos con pasador de Melilla y la Medalla de la Paz de Marruecos.

Años más tarde sería destinado a la Península, donde en 1925 contrajo matrimonio con Encarnación Ortega Jiménez, hija del alcalde de la localidad albaceteña de Lezuza. Cuando estalló la Guerra Civil, ostentaba el grado de capitán de Intendencia en El Ferrol. Falleció décadas después siendo coronel honorífico del mismo cuerpo, con un pecho constelado de condecoraciones: la Medalla de la Campaña por sus servicios en la retaguardia durante la contienda, la Cruz de San Hermenegildo y la Medalla Militar Colectiva.

Por su parte, Antonio vivió más apegado a su tierra natal: fue procurador de los Tribunales, funcionario de Trasmediterránea, contrajo matrimonio con Mercedes Casanova Aicua, con quien tuvo cuatro hijos.

El destino, sin embargo, le guardaba una postrera ironía: cuarenta y seis años después del duelo, sintió una punzada intensa en el pecho. Pero esta vez no era el acero de un adversario lo que atravesaba su carne, sino una angina que le apretaba el corazón. La muerte, que había rozado en la juventud por cuestiones de honor, lo encontró finalmente a los sesenta y seis años en la tranquila rutina de su hogar, sin padrinos ni testigos, sin ritual ni gloria.

Aquel duelo marcó el ocaso de una época en la que la honra se restituía con sangre. Ni vencedor ni vencido fueron héroes ni villanos, sino los últimos actores de un ritual que moría con ellos. La espada que una vez dirimió el valor de los hombres quedó relegada a reliquia del pasado, testigo mudo de un tiempo en que se prefería morir con honor antes que vivir sin él.