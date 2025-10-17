La tienda SPAR Ruiz de Alda reabre totalmente renovada con eficiencia energética y diseño sostenible

El supermercado SPAR Ruiz de Alda, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, ha reabierto sus puertas tras una renovación completa que ha permitido ampliar su superficie de ventas de 400 a 500 metros cuadrados. Los trabajos, además, han consistido en modernizar la tienda, mejorando la operativa del establecimiento y la experiencia de compra de sus clientes.

Entre las principales novedades, destaca la incorporación de nuevos murales de frío y la sustitución de la antigua central de frío por una más eficiente y de última generación, así como la instalación de etiquetas electrónicas conectadas por wifi y la renovación de la iluminación a través de tecnología led. Mediante estas medidas, el supermercado tiene como objetivo reforzar su apuesta por la sostenibilidad y la eficiencia energética.

La reforma ha supuesto también la actualización estética de las secciones de frutería, carnicería, charcutería y panadería, además de la incorporación de una vinoteca aclimatada, que amplía la oferta de productos especializados.

Reapertura SPAR Ruiz de Alda / Carlos Diaz-Recio

El SPAR Ruiz de Alda mantiene su horario anterior, de lunes a sábado de 8:30 a 21:30 horas, con servicio adicional los domingos durante la temporada de cruceros (del 1 de octubre al 30 de abril), en horario de 9:00 a 15:00 horas.

La reapertura de esta tienda ha permitido la contratación de dos nuevas personas, reforzando así el equipo de profesionales de la tienda para una mayor atención al cliente. Asimismo, con motivo de la reapertura, el supermercado ha lanzado una volandera comercial con ofertas especiales.

Con esta remodelación, SPAR Gran Canaria sigue apostando por ofrecer un espacio moderno, eficiente y adaptado a las necesidades actuales de sus clientes, en línea con la estrategia de mejora continua.

Sobre SPAR Gran Canaria

SPAR Gran Canaria es la única cadena de supermercados de capital 100% canario presente en los 21 municipios de la isla. En un total de 201 establecimientos y a través de su canal de venta online, SPAR Gran Canaria ofrece productos frescos locales de máxima calidad. La cadena se mantiene como líder en ventas en la categoría de frutas y verduras y como empresa de alimentación de referencia tanto por su servicio cercano, como por su calidad y trato personalizado.