Via Felice y Blum: elegancia, estilo y personalidad para vestir el otoño
Desde 1983, Via Felice es sinónimo de elegancia, cercanía y autenticidad. Este negocio familiar, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, lleva más de cuatro décadas vistiendo a mujeres que valoran la calidad, el estilo y la personalidad en cada prenda.
Más que una tienda, Via Felice es un espacio donde cada clienta encuentra su esencia. Su filosofía se aleja del consumismo y del fast fashion, apostando por prendas duraderas, con tejidos de calidad y cortes atemporales. Porque en Via Felice, la moda no es solo lo que llevas, sino una extensión de quién eres.
Una historia que evoluciona con estilo
La historia de Via Felice es la de una familia que ha sabido conjugar tradición y modernidad. Con la llegada de nuevas generaciones, el proyecto ha crecido y evolucionado sin perder su esencia. Fruto de esa evolución nació hace año y medio Blum by Via Felice, una extensión natural de la marca, dedicada a los accesorios y calzados artesanos que completan cualquier look con un toque de frescura y personalidad.
Tendencias de otoño: naturalidad y carácter
Esta temporada, el verde y el marrón se consolidan como los colores protagonistas, junto con el gris, que regresa renovado tras varias temporadas en segundo plano. Las faldas cobran fuerza y los pantalones se reinventan con cortes modernos que estilizan y aportan comodidad.
En Blum by Via Felice, los accesorios —todos cuidadosamente seleccionados— respiran juventud y creatividad: bailarinas reinventadas, bolsos con textura y piezas únicas pensadas para mujeres reales, con estilos diferentes pero un mismo propósito: sentirse bien.
Una experiencia personalizada
En Via Felice, cada prenda se elige con una intención. Sus firmas —entre las que destacan Max Mara, Etro, Marella, I Blues, Peserico, Cambio, Weekend Max Mara, Pennyblack, Castañer o Naguisa— reflejan una búsqueda constante de calidad, diseño y exclusividad.
Pero lo que realmente marca la diferencia es el trato personalizado. Un equipo de expertas en moda acompaña a cada clienta en la búsqueda de su estilo, ofreciendo asesoramiento profesional para realzar la figura y la personalidad de cada mujer.
Moda con alma
Con más de 40 años de trayectoria y una mirada siempre puesta en el futuro, Via Felice y Blum by Via Felice se han consolidado como referentes de la moda femenina en Canarias. Su propuesta combina elegancia, sostenibilidad y autenticidad, convirtiendo la experiencia de compra en algo más: un momento de inspiración y conexión.
Este otoño, redescubre tu estilo en Via Felice. Porque cada prenda, como cada mujer, es única.
