Desde 1983, Via Felice es sinónimo de elegancia, cercanía y autenticidad. Este negocio familiar, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, lleva más de cuatro décadas vistiendo a mujeres que valoran la calidad, el estilo y la personalidad en cada prenda.

Más que una tienda, Via Felice es un espacio donde cada clienta encuentra su esencia. Su filosofía se aleja del consumismo y del fast fashion, apostando por prendas duraderas, con tejidos de calidad y cortes atemporales. Porque en Via Felice, la moda no es solo lo que llevas, sino una extensión de quién eres.

Via Felice y Blum: elegancia, estilo y personalidad para vestir el otoño / La Provincia

Una historia que evoluciona con estilo

La historia de Via Felice es la de una familia que ha sabido conjugar tradición y modernidad. Con la llegada de nuevas generaciones, el proyecto ha crecido y evolucionado sin perder su esencia. Fruto de esa evolución nació hace año y medio Blum by Via Felice, una extensión natural de la marca, dedicada a los accesorios y calzados artesanos que completan cualquier look con un toque de frescura y personalidad.

Tendencias de otoño: naturalidad y carácter

Esta temporada, el verde y el marrón se consolidan como los colores protagonistas, junto con el gris, que regresa renovado tras varias temporadas en segundo plano. Las faldas cobran fuerza y los pantalones se reinventan con cortes modernos que estilizan y aportan comodidad.

En Blum by Via Felice, los accesorios —todos cuidadosamente seleccionados— respiran juventud y creatividad: bailarinas reinventadas, bolsos con textura y piezas únicas pensadas para mujeres reales, con estilos diferentes pero un mismo propósito: sentirse bien.

Una experiencia personalizada

En Via Felice, cada prenda se elige con una intención. Sus firmas —entre las que destacan Max Mara, Etro, Marella, I Blues, Peserico, Cambio, Weekend Max Mara, Pennyblack, Castañer o Naguisa— reflejan una búsqueda constante de calidad, diseño y exclusividad.

Pero lo que realmente marca la diferencia es el trato personalizado. Un equipo de expertas en moda acompaña a cada clienta en la búsqueda de su estilo, ofreciendo asesoramiento profesional para realzar la figura y la personalidad de cada mujer.

Moda con alma

Con más de 40 años de trayectoria y una mirada siempre puesta en el futuro, Via Felice y Blum by Via Felice se han consolidado como referentes de la moda femenina en Canarias. Su propuesta combina elegancia, sostenibilidad y autenticidad, convirtiendo la experiencia de compra en algo más: un momento de inspiración y conexión.

Este otoño, redescubre tu estilo en Via Felice. Porque cada prenda, como cada mujer, es única.