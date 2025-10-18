La alcaldesa pone oído a las demandas de los vecinos de Schamann

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha visitado esta semana el barrio de Schamann, en el Distrito Ciudad Alta, para conocer de primera mano las demandas vecinales y repasar junto a representantes del tejido asociativo, comerciantes y vecinos las actuaciones ejecutadas y previstas por el Ayuntamiento en la zona.

Darias, acompañada por la concejala del Distrito Ciudad Alta, Betsaida González; la concejala de Aguas, Carnaval y Fiestas, Inmaculada Medina; el concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura, Josué Íñiguez; y el concejal de Vías y Obras y Alumbrado, Carlos Díaz; recorrió varias calles del barrio para dialogar con la ciudadanía y abordar propuestas de mejora en ámbitos como la limpieza, el urbanismo, el alumbrado, las zonas verdes y la dinamización cultural y comunitaria.

Carolina Darias y Betsaida González dialogan con una vecina del barrio de Schamann / La Provincia

Inversiones

Entre las intervenciones realizadas desde 2023, la regidora destaca la mejora de la red de saneamiento en la calle Sor Simona, la repavimentación de la calle Mariucha y la instalación de una nueva estación de Sítycleta eléctrica en la Plaza de Don Benito, que conecta la zona con otros puntos de la ciudad. Asimismo, el barrio ha sido objeto de planes de limpieza y control de plagas, y ha formado parte del Plan de Higiene Urbana durante 2024 y 2025.

En el ámbito cultural y social, el Ayuntamiento ha impulsado proyectos que refuerzan la identidad y cohesión vecinal, como las fiestas de Los Dolores, el ciclo de cine al aire libre ‘Vamos de Cine’ en la Plaza de Don Benito, el programa mensual ‘Disfruta Bailando’ en la Plaza Vicente Halconero y la iniciativa ‘Parques Creativos’, que promueve la participación ciudadana y el cuidado de los espacios públicos. Además, el Parque del Canódromo ha acogido la realización de un mural comunitario con alumnado del CEIP Pepe Dámaso y el IES Schamann, dentro de un proyecto de sensibilización ambiental.

Próximas actuaciones

La alcaldesa, Carolina Darias, y la concejala de Ciudad Alta, Betsaida González, en la visita al barrio de Schamann / La Provincia

Schamann forma parte del plan de inversiones del Distrito Ciudad Alta, que prevé 12 actuaciones. En el caso del barrio, el Servicio de Vías y Obras y Alumbrado contempla para 2026 la repavimentación de calles como Zaragoza, Pedro Infinito, Alceste, Cádiz, Doña Perfecta, Voluntad o Federico Viera, entre otras.

Entre las peticiones vecinales recogidas por el Consistorio están el mantenimiento de parques y mobiliario urbano, como la reparación de muros y bancos o el adecentamiento de plazas.

Estas visitas periódicas a los barrios que realiza la alcaldesa junto a su grupo de gobierno permiten fortalecer la relación directa entre la institución y los barrios, continuando con la escucha activa de la ciudadanía y promoviendo la coordinación entre áreas municipales para dar respuesta a las necesidades concretas de cada entorno.