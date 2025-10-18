¿Qué antiguos cines de Las Palmas de Gran Canaria han sido derribados?

El reciente derribo del Cine Litoral, en La Isleta, ha supuesto cerrar otro capítulo de aquellos tiempos, previos a la llegada de los multicines y los videoclubs. Con esta vieja sala, situada en la calle Bentagache, son ya 22 los cines comerciales monosala de Las Palmas de Gran Canaria que han desaparecido. Es decir, la mitad, puesto que la otra mitad sigue en pie -o al menos la fachada, en el caso del Cine Capitol-; eso sí, todos ellos han sido reconvertidos -teatros, bingos, un colegio- o bien está completamente abandonados.

Además del reciente derribo del Cine Litoral, en la zona Puerto y La Isleta han desaparecido el Victoria (1945- 1994), el Teatro Cine Hermanos Millares (1930-1967), el Teatro Cine del Puerto (1916- 1987), el Bahía (1947- 1986), el Pabellón Santa Catalina (1926- 1968) y el Doramas (1946-1970), este último ya en Guanarteme. El Rialto (1962-1985) y el Goya (130-1966) estaban en el barrio de Alcaravaneras. El Ideal estuvo en General Vives, aunque solo abrió tres años en la década de 1930.

Campo España y Royal Cinema

En la ciudad baja hubo un cine al aire libre en el Campo España; fue inaugurado en 1928 y funcionó hasta la construcción del edificio homónimo en el cruce entre la calle León y Castillo y Juan XXIII. También existieron los cines Arenales (1926-1936), Carvajal (1949-1986), Pabellón Recreativo (1927-1980), Cairasco (1948-1985), Avenida (1931-1988) -situado en Primero de Mayo, se intentó proteger su fachada sin éxito- y Vegueta (1947-1988). Todos han dado paso a viviendas, salvo el último que son oficinas.

A estos habría que añadirle el Royal Cinema, en León y Castillo esquina con la calle Murga. En 1930 dio la bienvenida al cine sonoro en Gran Canaria con la película 'Noticiario Fox'. Cerró en 1984 y un año más tarde reabrió como multicines tras una reforma, revolucionando así el negocio en una época en la que las monosalas estaban cerrando a mansalva. En 2006 cerró definitivamente para ser demolido y dar paso a oficinas del Gobierno de Canarias.

En la Ciudad Alta, el único cine que ha sido derribado ha sido el Cine Plaza, en la calle Cádiz, junto a la plaza de Don Benito. Hoy el solar lo ocupa un edificio de viviendas con un supermercado. Por otro lado, en Tafira estaba además del Wood el cine Quilmes (1951-1974), situado en una calle de Tafira Baja cerca de la plaza de la iglesia.